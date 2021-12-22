Сыктывкарские учителя рассказали о готовности школ к работе при «омикроне»

«Обучение на дистанте строится через разные платформы. Такой ситуации, как раньше, когда давали задания, стараемся избегать. Выбираем такие платформы, чтобы был контакт и обратная связь», – сообщил собеседник «Pro Городу».

Как видим, педагоги не желают дистанта даже несмотря на то, что качественно этот вид обучения в некоторых школах Сыктывкара уже изменился.

«У нас в 35-й школе четыре класса на карантине. В целом заболевших детей мало, не более двух в классе, поэтому разницы пока не замечаем. При этом учителя у нас не болеют, да и дистанта мы не хотим, но в случае внезапного карантина справимся, конечно», – сообщил источник «Pro Города» в одной из школ города.

20 января Владимир Уйба заявил , что школы не планируют закрывать на карантин, поскольку дистанционное обучение вредит образованию. Но лучше всех ситуацию в школах знают действующие учителя. Портал PG11.ru обратился к педагогам и узнал их позицию. Они рассказали о готовности школ к обучению и о том, почему дистант вреден для детей.

«Не все учителя оснащены необходимым оборудованием, а также не каждый обладает нужными умениями и навыками. Да, конечно, мы обучаемся, но времени для этого нужно больше. Приходится совмещать работу с учёбой, процесс из-за этого затягивается», – рассказала Валерия.

Также и учительница СОШ №21 рассказала о том, что ситуация с заболеваемостью в их учреждении вполне обычная. В классах болеют ОРЗ не более трёх человек, и среди учителей есть несколько с положительным тестом на коронавирус. Но более важным комментарием станет оценка готовности школ к дистанционному обучению. Валерия Х. (данные изменены) считает, что школы города не готовы к карантину.

Эта одна из причин того, что дистанционное обучение пытаются избежать и власти региона. Для этого применяют меры безопасности, которые действуют на территории школ.

«На входе термометрия, мы соблюдаем масочный режим, регулярно проветриваем кабинеты, также по расписанию включаем рециркуляторы и следим за графиком выхода классов на перемену», – рассказала учитель 21 школы.

При этом, Валерия, как и предыдущий педагог, против того, чтобы переходить на дистанционное обучение.

«Большинство детей не будут учиться, да и воспринимать информацию дистанционно для ребят сложно. Получится так, что единицы будут стараться, а остальные отдыхать. К тому же в XXI веке не все учащиеся оснащены компьютером и Интернетом», – заметила Валерия.

О превосходстве традиционного обучения говорят и в Министерстве просвещения Российской Федерации. Так, например, в августе 2021 года на Общероссийском родительском собрании министр Сергей Кравцов заявил о том, что очный, традиционный формат лучше дистанционного. В ведомстве подчёркивали, что система образования справляется со всеми трудностями даже в условиях эпидемии. Это подтверждается достижениями учащихся. Но не стоит забывать, как ещё в апреле 2020 года, в школах Коми не хватало техники, средств. Ученики не желали слушать учителей, а родители при этом были уставшие и вымотанные от того, что им приходились обучать своих детей, ещё и работать. Поэтому приоритетный для современной России всё-таки обычный формат обучения, но с применением новых технических возможностей.