Нехватка техники и средств: проблемы дистанционного обучения в Коми

В Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции, школы и университеты работают в дистанционном режиме. В связи с резкой сменой методики обучения возникло множество проблем. Портал PG11.ru собрал информацию о работе республиканской системы дистанционного обучения.

Недавно министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал изданию «Коммерсантъ» о работе школ в условиях эпидемии COVID-19. Он признал, что не все школы и учителя были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей произошедшее стало шоком.

Конечно, мы не до конца понимали, какие у нас и у наших школ есть возможности по дистанционной учебе. Никто не видел всю картину целиком, - заявил Кравцов.

Родители не так однозначно относятся к нововведениям. У некоторых возникают серьезные проблемы во время дистанционного обучения. Сыктывкарские родители рассказали PG11.ru, что думают об этом:



Джульетта Куракова

Я очень устала. Часто не могу зайти на этот РЭШ (Российская электронная школа), все тупит. А детям задают всякую «фигню»: например нарисуйте «вирус-стоп». Как восьмилетний ребенок должен это понимать? И это случается довольно часто. На физкультуре - рисуйте, на музыке - рисуйте. Уроки правильно объяснять не получается: я же не учитель. А когда я весь день на работе, то ребенок сам в РЭШ зайти не может.

Светлана Хаванова

Мой сын вообще ничего не делает на дистанционном обучении. Но он уже взрослый, я думаю он сам разберется. Если ребенок не волнуется по поводу подготовки к экзаменам - почему должна я?

Самой главной проблемой стала нехватка техники для дистанционного обучения в семьях. Самым нуждающимся была оказана помощь: почти 50 тысяч единиц техники уже передано ученикам по всей стране. А как обстоят дела в Коми? Мы спросили у министерства образования республики.

Руководитель регионального минобраза Наталья Якимова отмечает, что сейчас рано давать однозначную оценку качеству реализации образовательных программ. Применение технологии дистанционного обучения – вынужденная мера, вызванная необходимостью сохранить здоровье всех участников образовательных отношений, при этом реализовать право каждого обучающегося на получение образования.

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми приняли целый ряд серьезных организационных мер и решений. В частности, были подготовлены и направлены методические рекомендации, алгоритмы работы в дистанционном режиме для всех категорий участников образовательных отношений, организовано краткосрочное обучение более 10 тысяч педагогов. На сайте Министерства, управлений образования, образовательных организаций созданы разделы «Дистанционное обучение», которые наполнены информационно-методическим содержанием, во взаимодействии с «Центром информационных технологий» проведена работа по увеличению технических мощностей республиканских информационных систем, организовано взаимодействие с Интернет-провайдерами, - рассказала Наталья Якимова.

Для оперативного решения проблем в Коми была открыта «горячая линия». Основные тематики обращений были такими:

в 70 % случаев люди жалуются на чрезмерное количество и продолжительность уроков, большой объем домашних заданий.

15 % обращений связаны с вопросами получения сухих продуктовых наборов.

10 % заявителей интересует работа дежурных групп в дошкольных образовательных организациях.

5 % обращений различного характера (получение оборудования для организации рабочего места школьника, взаимоотношения с педагогами, сроки завершения дистанционного обучения, проведение Всероссийских проверочных работ, экзаменов, сроки завершения учебного года и др.).

Все обращения были адресно отработаны с администрациями образовательных

организаций и педагогами. Заявителям даны исчерпывающие ответы, повторных

обращений с аналогичной тематикой от заявителей не поступало.

Отмечается, что решаются проблемы, связанные с низкой скоростью интернет-соединения:

При стабильной скорости Интернета активно используются готовые федеральные, региональные платформы и онлайн-сервисы, учителя записывают уроки, создают конференции, вебинары и чаты;

При нестабильной или низкой скорости Интернета педагоги чаще всего направляют ссылки на интернет-ресурсы по изучаемой теме; готовят и размещают краткие видеоуроки в облачных хранилищах для скачивания и просмотра, а также направляют обучающимся конспекты уроков с объяснением нового материала и заданиями.

При отсутствии Интернета учителя используют сотовую и стационарную телефонную связь для общения с родителями и детьми, проводят персональные консультации; задания передают родителям, в некоторых школах установлены так называемые «почтовые ящики» каждого учителя-предметника.

Министерство образования отмечает, что проделана огромная работа. Министерство поручило образовательным организациям составить для каждого класса новое расписание уроков с учетом условий дистанционного формата обучения, при необходимости разработать индивидуальные учебные планы. Главным приоритетом стала подготовка выпускников к экзаменам.

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