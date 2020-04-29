Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Полезный справочник Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
Нехватка техники и средств: проблемы дистанционного обучения в Коми

Нехватка техники и средств: проблемы дистанционного обучения в Коми

29 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото: СГУ им. Питирима Сорокина / Глава Минобраза Наталья Якимова
Принимаются исчерпывающие меры для реализации образовательных программ

В Сыктывкаре введен режим обязательной самоизоляции, школы и университеты работают в дистанционном режиме. В связи с резкой сменой методики обучения возникло множество проблем. Портал PG11.ru собрал информацию о работе республиканской системы дистанционного обучения.

Недавно министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал изданию «Коммерсантъ» о работе школ в условиях эпидемии COVID-19. Он признал, что не все школы и учителя были готовы к переходу на дистанционное обучение, а для многих семей произошедшее стало шоком.

Конечно, мы не до конца понимали, какие у нас и у наших школ есть возможности по дистанционной учебе. Никто не видел всю картину целиком, - заявил Кравцов.

Родители не так однозначно относятся к нововведениям. У некоторых возникают серьезные проблемы во время дистанционного обучения. Сыктывкарские родители рассказали PG11.ruчто думают об этом:

Джульетта Куракова

Я очень устала. Часто не могу зайти на этот РЭШ (Российская электронная школа), все тупит. А детям задают всякую «фигню»: например нарисуйте «вирус-стоп». Как восьмилетний ребенок должен это понимать? И это случается довольно часто. На физкультуре - рисуйте, на музыке - рисуйте. Уроки правильно объяснять не получается: я же не учитель. А когда я весь день  на работе, то ребенок сам в РЭШ зайти не может.

Светлана Хаванова

Мой сын вообще ничего не делает на дистанционном обучении. Но он уже взрослый, я думаю он сам разберется. Если ребенок не волнуется по поводу подготовки к экзаменам - почему должна я?

Самой главной проблемой стала нехватка техники для дистанционного обучения в семьях. Самым нуждающимся была оказана помощь: почти 50 тысяч единиц техники уже передано ученикам по всей стране. А как обстоят дела в Коми? Мы спросили у министерства образования республики.

Руководитель регионального минобраза Наталья Якимова отмечает, что сейчас рано давать однозначную оценку качеству реализации образовательных программ. Применение технологии дистанционного обучения – вынужденная мера, вызванная необходимостью сохранить здоровье всех участников образовательных отношений, при этом реализовать право каждого обучающегося на получение образования. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми приняли целый ряд серьезных организационных мер и решений. В частности, были подготовлены и направлены методические рекомендации, алгоритмы работы в дистанционном режиме для всех категорий участников образовательных отношений, организовано краткосрочное  обучение более 10 тысяч педагогов. На сайте Министерства, управлений образования, образовательных организаций созданы разделы «Дистанционное обучение», которые наполнены информационно-методическим содержанием, во взаимодействии с «Центром информационных технологий» проведена работа по увеличению технических мощностей республиканских информационных систем, организовано взаимодействие с Интернет-провайдерами, - рассказала Наталья Якимова.

Для оперативного решения проблем в Коми была открыта «горячая линия». Основные тематики обращений были такими:

  • в 70 % случаев люди жалуются на чрезмерное количество и продолжительность уроков, большой объем домашних заданий.
  • 15 % обращений связаны с вопросами получения сухих продуктовых наборов.
  • 10 % заявителей интересует работа дежурных групп в дошкольных образовательных организациях.
  • 5 % обращений различного характера (получение оборудования для организации рабочего места школьника, взаимоотношения с педагогами, сроки завершения дистанционного обучения, проведение Всероссийских проверочных работ, экзаменов, сроки завершения учебного года и др.).

Все обращения были адресно отработаны с администрациями образовательных
организаций и педагогами. Заявителям даны исчерпывающие ответы, повторных
обращений с аналогичной тематикой от заявителей не поступало.

Отмечается, что решаются проблемы, связанные с низкой скоростью интернет-соединения:

  • При стабильной скорости Интернета активно используются готовые федеральные, региональные платформы и онлайн-сервисы, учителя записывают уроки, создают конференции, вебинары и чаты;
  • При нестабильной или низкой скорости Интернета педагоги чаще всего направляют ссылки на интернет-ресурсы по изучаемой теме; готовят и размещают краткие видеоуроки в облачных хранилищах для скачивания и просмотра, а также направляют обучающимся конспекты уроков с объяснением нового материала и заданиями.
  • При отсутствии Интернета учителя используют сотовую и стационарную телефонную связь для общения с родителями и детьми, проводят персональные консультации; задания передают родителям, в некоторых школах установлены так называемые «почтовые ящики» каждого учителя-предметника.

Министерство образования отмечает, что проделана огромная работа. Министерство поручило образовательным организациям составить для каждого класса новое расписание уроков с учетом условий дистанционного формата обучения, при необходимости разработать индивидуальные учебные планы. Главным приоритетом стала подготовка выпускников к экзаменам.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Коронавирус Образование

Читайте также: В Коми объявили аукцион на поставку аппаратов ИВЛ 

Следующая новость

Новость дня

В Коми спасли собаку, которая уплыла на льдине (фото, видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

27 апреля
Сыктывкарка рассказала, как родила в разгар пандемии коронавируса Читать
24 апреля
Сухпайки в Коми: почему на них жалуются и что с этим делают власти Читать
24 апреля
«Мы снова будем в зоне риска!»: сыктывкарку хотели перевести в корпус к заболевшими коронавирусом Читать
Посмотреть все
16 апреля С 16 апреля в Сыктывкаре стартовали продажи бочкового кваса
14 апреля Медвежьи льготы или армагеддон коммунальной сферы
Загрузка...

Новости России и мира

вчера
Сидим дома: в России продлили режим самоизоляции
22 апреля
В Кремле ответили на вопрос о сроках голосования за поправки в Конституцию
19 апреля
Депутаты попросили власти выплатить каждому жителю России по 25 тысяч рублей
16 апреля
Медики назвали новый симптом коронавирусной инфекции
16 апреля
В России перенесут парад в честь Дня Победы
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru