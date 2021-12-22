ЧМ по бенди в Сыктывкаре может пройти без зрителей

Очередная волна коронавируса поставила Чемпионат мира по хоккею с мячом, который планируется провести в Сыктывкаре в марте-апреле этого года, под угрозу. Спортивные соревнования могут снова перенести или провести без участия зрителей. Об этом 20 января сообщил Глава Коми Владимир Уйба в эфире телеканала «Россия 24».

— Мы сейчас уже запросили Москву, проводить или не проводить, а если и проводить, то, скорее всего, без болельщиков, без зрителей. Он, конечно, проиграет [по зрелищности], но создать очаг заражения ни в коем случае нельзя, — сказал глава Коми.