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ЧМ по бенди в Сыктывкаре может пройти без зрителей

ЧМ по бенди в Сыктывкаре может пройти без зрителейФото Минспорта Коми

Очередная волна коронавируса поставила Чемпионат мира по хоккею с мячом, который планируется провести в Сыктывкаре в марте-апреле этого года, под угрозу. Спортивные соревнования могут снова перенести или провести без участия зрителей. Об этом 20 января сообщил Глава Коми Владимир Уйба в эфире телеканала «Россия 24».

— Мы сейчас уже запросили Москву, проводить или не проводить, а если и проводить, то, скорее всего, без болельщиков, без зрителей. Он, конечно, проиграет [по зрелищности], но создать очаг заражения ни в коем случае нельзя, — сказал глава Коми.

Чемпионат мира по бенди в столице Коми переносят с весны 2021 года. В рамках подготовки к соревнованиям и празднования 100-летия региона уже успели провести реконструкцию центрального стадиона, потратив более трех миллиардов рублей. Напомним, в связи с новой волной в Коми вернули ковидные ограничения.

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