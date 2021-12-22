Статистика: как заводы Коми связаны с заболеваемостью раком и болезнями органов дыхания

Нас интересовали следующие объекты: Усть-Вымский район («Жешартский ЛПК» ), Сыктывкар (ЛПК, «Лузалес», «Комитекс, СФЗ и др.) и в общем остальная территория Республики Коми. Внимание обращали на больных злокачественными образованиями, а также на тех, кто страдает болезнями органов дыхания.

Ранее PG11.ru подробно разбирал для вас ситуацию вокруг строительства фанерного завода в Сыктывкаре. Население недовольно тем, что его мнения не учитывают, также у людей есть опасения по поводу ухудшения экологии из-за нового завода. Чтобы выяснить, как заводы и предприятия влияют на здоровье, PG11.ru проанализировал статистику с заболеваемостью по разным районам Коми.

В Усть-Вымском районе из 1000 человек болеют раком (везде в статье значения округлены до целого):

2017 – 451 человек;

2018 – 458 человек;

2019 – 556 человек;

2020 – 536 человек.

Как видим, за этот период стало больше людей, которые болеют раком. Их количество увеличилось примерно на 19%. Конечно, вклад «Жешартского ЛПК» в эту статистику нужно рассматривать подробнее, делая специальные замеры. Но тенденция на рост количества заболеваний заметна. Стоит отметить, что увеличение числа больных раком связано ещё и с тем, что врачи просто стали чаще выявлять болезнь. То есть стало меньше людей с неподтвержденным диагнозом, и больше тех, кто встает на учёт. А это зависит от того, что в онкодиспансерах улучшается оборудование, а также методы исследований.

В Сыктывкаре подобная статистика на 1000 человек выглядит так:

2017 – 428 человек;

2018 – 445 человек;

2019 – 499 человек;

2020 – 427 человек.

Если в 2019 году заметен рост количества заболевших на 16,5% по сравнению с 2017, то в 2020 году статистика пришла в исходное состояние и даже немного уменьшилась. Но ясно и другое: в Усть-Вымском районе заболевших (на 1000 человек) больше, чем в столице Коми.

Для сравнения в других районах нашей республики болеют раком на 1000 населения:

2017 – 401 человек;

2018 – 474 человека;

2019 – 474 человека;

2020 – 400 человек.

Как видим, в целом по Коми количество заболевших немного меньше, чем в Сыктывкаре и Усть-Вымском районе.

Помимо смол, которые используются в производстве фанеры, Центр гигиены и эпидемиологии сообщает о вреде древесной пыли. Она может привести к заболеваниям носоглотки, органов дыхания и вызвать аллергию. «Pro Город» также получил и проанализировал эту статистику.

В Усть-Вымском районе из 1000 человек болезни органов дыхания имеют (везде значения округлены до целого):

2017 – 431 человек;

2018 – 428 человек;

2019 – 450 человек;

2020 – 410 человек.

С 2017 по 2019 гг. идёт рост заболеваемости, а вот в 2020 году происходит серьёзное снижение. Это может быть связано с тем, что в 2019 году «Жешартский ЛПК» завершил обновление систем аспирации. Она помогает удалять древесные расходы и очищать воздух. Это могло привести к тому, что в 2020 году экологическая обстановка в районе улучшилась.

В Сыктывкаре на 1000 населения болезни органов дыхания имеют:

2017 – 748 человек;

2018 – 724 человека;

2019 – 638 человек;

2020 – 623 человека.

Жить в столице Коми для органов дыхания вреднее. Сыктывкар лидирует по выбросам грязных веществ в атмосферу от машин, опережая ближайшую Ухту, практически в 2 раза. Конечно, и Усть-Вымский район в этом уступает столице региона. Загрязняет воздух и воздействие других веществ. Учитывая такое сильное влияние, нужно хорошо подумать о строительстве фанерного завода в Човью.

Например, в оставшихся городах и районах Коми на 1000 человек болезнями органов дыхания страдают:

2017 – 623 человека;

2018 – 585 человек;

2019 – 566 человек;

2020 – 528 человека.

По этой статистике Минздрава, в Сыктывкаре заболевших значительно больше, чем в целом по Коми. Конечно, нельзя не отметить, что количество людей имеющих заболевания органов дыхания в целом в регионе за период с 2017 по 2020 уменьшается, но их в любом случае много на 1000 человек.

Таким образом, в Усть-Вымском районе и в Сыктывкаре не самая лучшая экологическая обстановка. В Усть-Вымском районе за период с 2017 по 2020 гг. увеличивается количество людей, болеющих раком, а в Сыктывкаре много населения страдают заболеваниями органов дыхания. Появление фанерного завода эту статистику может только ухудшить. Конечно, современные технологии по очистке воздуха на предприятиях смогут вред уменьшить. Это видно на примере «Жешартского ЛПК».



Отметим, что компания «Лузалес» строить завод не будет без официального разрешения и всех экспертиз, также весь процесс смогут контролировать общественники, которых пригласили войти в рабочую группу.