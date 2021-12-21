В Сыктывкаре Первомайскую продлят до улицы Громова

В декабре 2021 года появилась информация о том, что администрация Сыктывкара планирует благоустроить улицу Первомайскую и скупает для этого земли у горожан. Портал “Про Город” решил узнать, что это за проект и когда его начнут реализовывать.

В администрации Сыктывкара рассказали, что согласно этому проекту улицу Первомайскую продлят от участка улицы Красных Партизан до улицы Громова.