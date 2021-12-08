Ради реконструкции одной из улиц у сыктывкарцев выкупят дома

Сроки, размер возмещения и другие условия будут определены соглашением об изъятии недвижимого имущества.

В частности, для муниципальных нужд выкупят квартиры на Первомайской №№2, 4, 6, 8. Процедура проводится в целях строительства объекта «Реконструкция улицы Первомайская от улицы Крутая до улицы Красных Партизан» в Сыктывкаре.

Собственники будут проинформированы о постановлении и предупреждены о том, что со дня госрегистрации при определении выкупной цены они несут риск отнесения на них затрат и убытков.

Также будет проведена оценка рыночной стоимости изымаемой недвижимости, подготовлено соглашение об изъятии, которое направят собственникам для подписания.

Если в течение 90 дней собственник не предоставит подписанное соглашение, то мэрия вправе обратиться в суд с иском о принудительном изъятии земельного участка и (или) расположенных на нем домов, говорится в документе.