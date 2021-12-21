Ситуацию со строительством фанерного завода в Човью будут контролировать общественники

Общественная палата Коми взяла на мониторинг ситуацию со строительством объекта и будет пристально отслеживать проведение работ на всех этапах, прежде всего с точки зрения соответствия будущего производства всем экологическим и санитарным нормам. Об этом сообщается на сайте организации.

«Запланированы выезды экспертов и членов палаты на место строительства, с привлечением жителей Човью и всех заинтересованных лиц и структур. Наша задача - не только через изучение документации, но и через регулярные встречи с руководством предприятия, через посещение площадки под производство иметь полную и объективную информацию, что будут строить. Нужно будет провести независимые замеры - проведем, нужны будут встречи с людьми - мы будем добиваться максимальной прозрачности процесса строительства. И если появятся хоть какие-то сомнения в проекте, выступим с инициативой о приостановлении строительства», – говорится в сообщении общественников.