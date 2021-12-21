Ситуацию со строительством фанерного завода в Човью будут контролировать общественники

Общественная палата Коми взяла на мониторинг ситуацию со строительством объекта и будет пристально отслеживать проведение работ на всех этапах, прежде всего с точки зрения соответствия будущего производства всем экологическим и санитарным нормам. Об этом сообщается на сайте организации.
«Запланированы выезды экспертов и членов палаты на место строительства, с привлечением жителей Човью и всех заинтересованных лиц и структур. Наша задача - не только через изучение документации, но и через регулярные встречи с руководством предприятия, через посещение площадки под производство иметь полную и объективную информацию, что будут строить. Нужно будет провести независимые замеры - проведем, нужны будут встречи с людьми - мы будем добиваться максимальной прозрачности процесса строительства. И если появятся хоть какие-то сомнения в проекте, выступим с инициативой о приостановлении строительства», – говорится в сообщении общественников.
Отдельное внимание обещают уделить выполнению социальной программы предприятия в связи с расширением производства в Човью. Это благоустройство и поддержка территорий, которые находятся в районе, где планируется строительство.
Напомним, в Човью собираются строить фанерный завод. Руководитель компании «Лузалес» Руслан Семенюк объяснил, какой проект они хотят реализовать, и, по его словам, все будет максимально экологично и эффективно для экономики региона. С другой стороны выступает ряд активистов, которые считают, что жителей Чова и Човью накроет отходами производства, как в Жешарте. Подробный разбор ситуации и мнение экспертов читайте здесь.