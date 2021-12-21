Сыктывкарцы о подорожании капремонта: «На эти деньги можно новое жилье построить»

В Коми с января увеличились взносы за капремонт. Он подорожал на сумму от 1 до 3 рублей за квадратный метр. Сообщается, что это позволит «увеличить объем накапливаемых собственниками помещений средств и направление их на проведение капремонта общего имущества домов».
Однако сами жители Коми не сильно рады новым тарифам. В комментариях под новостью о подорожании капремонта в группе «Про Города» сыктывкарцы высказались об инициативе. Приводим самые яркие комментарии.
Ирина Анатольевна: «Еще бы этот капремонт делали».
Наталия Турубанова: «Кто-то сомневался?»
Виктория Шишаева: «Куда деньги девают? с каждой квартиры деньги собирают, хоть бы что то делали».
Зина Торолопова-Потолицына: «Спасибо скажут пенсионеры, которые деньги считают по копейкам».
Михаил Колпаков: «Жить на севере - удовольствие не из дешевых».
Игорь Гудырев: «Уже и за +100р у людей жаба душит. Тунеядцы и нищеброды»
Татьяна Саламатова: «Я не доживу до капремонта, почему я должна платить в пустоту??? И какой капремонт, если в квартире все самой поменяно: трубы, разводка, батареи, газ.плита, окна. В подъезде сделан ремонт. Это для того, чтобы обновить фасад? Но тоже не нужно. Осталась кровля, но скоро и так сами отремонтируем, пока дождемся - потоп будет!»
Эмма Шпрунг: «На эти деньги можно не капремонт делать, а новое жилье построить».