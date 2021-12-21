Сыктывкарцы о подорожании капремонта: «На эти деньги можно новое жилье построить»

В Коми с января увеличились взносы за капремонт. Он подорожал на сумму от 1 до 3 рублей за квадратный метр. Сообщается, что это позволит «увеличить объем накапливаемых собственниками помещений средств и направление их на проведение капремонта общего имущества домов».

Однако сами жители Коми не сильно рады новым тарифам. В комментариях под новостью о подорожании капремонта в группе «Про Города» сыктывкарцы высказались об инициативе. Приводим самые яркие комментарии.