Уже в начале года в Коми изменятся взносы на капремонт

Собственники помещений многоквартирных домов в Коми в январе получат квитанции на оплату взносов на капремонт с увеличением от 1 до 3 рублей за квадратный метр. Напомним, в конце 2021 года на 2022 год установлен размер взноса на капремонт с увеличением на 1-3 рубля в зависимости от муниципалитета. Таким образом, размер взноса составил 9,47-11,79 рубля за квадратный метр. Столько в среднем составляет размер взноса по России сейчас.

Такое решение обусловлено тем, что при ранее установленном размере взноса выполнение всех запланированных региональной программой работ по капремонту невозможно, поскольку необходимый размер взноса составляет от 21 до 30 рублей за квадратный метр. Сегодня состояние жилья в целом по республике ухудшается быстрее, чем его обновляют.