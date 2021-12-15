Уже в начале года в Коми изменятся взносы на капремонт

Собственники помещений многоквартирных домов в Коми в январе получат квитанции на оплату взносов на капремонт с увеличением от 1 до 3 рублей за квадратный метр.
Напомним, в конце 2021 года на 2022 год установлен размер взноса на капремонт с увеличением на 1-3 рубля в зависимости от муниципалитета. Таким образом, размер взноса составил 9,47-11,79 рубля за квадратный метр. Столько в среднем составляет размер взноса по России сейчас.
Такое решение обусловлено тем, что при ранее установленном размере взноса выполнение всех запланированных региональной программой работ по капремонту невозможно, поскольку необходимый размер взноса составляет от 21 до 30 рублей за квадратный метр. Сегодня состояние жилья в целом по республике ухудшается быстрее, чем его обновляют.
Установленный взнос на капремонт позволит увеличить объем накапливаемых собственниками помещений средств и направление их на проведение капремонта общего имущества домов.
До 2044 года в Коми капремонт требуется провести в 6 736 многоквартирных домах. Обновить нужно лифты, фасады, крыши, фундаменты, подвалы, внутренние инженерные системы электро-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. При этом в Республике Коми с 2015 года по программе ремонт провели всего в 964 домах. Это 14,3 процента от общего числа домов, включенных в программу.
В обязанности собственников помещений входит содержание общего имущества в многоквартирном доме, в том числе проведение капремонта. При этом они могут принять самостоятельное решение об установлении взноса на капремонт в размере, превышающем установленный.
Узнать, как рассчитать необходимый размер взноса на капитальный ремонт на примере одного конструктива многоквартирного дома, можно по ссылке.