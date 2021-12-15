В ГИБДД отказали устанавливать знак для пешеходов на улице Свободы

Недавно мы писали об участке в Сыктывкаре около Стефановского собора, на котором автомобилисты спокойно ездят по тротуарам на большой скорости. Мэрия обратила на это внимание и предписала установить туда знак “Пешеходная зона”, делая езду автомобилей на этой территории незаконной. Однако в ГИБДД отказали в установке знака.

Напомним, что в ГИБДД не штрафовали водителей, которые ездят по этой территории, из-за того, что, по их словам, там невозможно определить границы тротуара. Поэтому водители организовали под домом незаконную парковку и спокойно проезжают к ней по тротуару на большой скорости.