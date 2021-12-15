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В ГИБДД отказали устанавливать знак для пешеходов на улице Свободы

В ГИБДД отказали устанавливать знак для пешеходов на улице СвободыФото из архива PG11.ru

Недавно мы писали об участке в Сыктывкаре около Стефановского собора, на котором автомобилисты спокойно ездят по тротуарам на большой скорости. Мэрия обратила на это внимание и предписала установить туда знак “Пешеходная зона”, делая езду автомобилей на этой территории незаконной. Однако в ГИБДД отказали в установке знака.

Напомним, что в ГИБДД не штрафовали водителей, которые ездят по этой территории, из-за того, что, по их словам, там невозможно определить границы тротуара. Поэтому водители организовали под домом незаконную парковку и спокойно проезжают к ней по тротуару на большой скорости. 

Активист Семен Попов отправил обращение в администрацию и там заявили, что на этом участке установят знак “Пешеходная зона”. Но недавно в распоряжении редакции попал документ, в котором ГИБДД отказывает администрации в этом:

Примечательно, что администрация в скором времени собирается благоустраивать эту территорию. Мы писали об этом здесь
 

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