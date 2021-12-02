Новые площадки, скверы, тротуары: что отремонтируют в Сыктывкаре в 2022 году

- Это наиболее крупный объект следующего года, потому что сейчас Индустриальная фактически является грунтовой дорогой, и речь идёт о серьезной реконструкции улицы с укладкой асфальта. Тем не менее мы решили сосредоточить усилия на этой дороге, которая поспособствует разгрузке Октябрьского проспекта. Напомню, что аналогичную функцию выполняет Малая объездная. К концу 2022 года мы получим два заасфальтированных дублёра Октябрьского проспекта», – отметила мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова.

В 2022 году администрация продолжит ремонтировать дороги в рамках национального проекта “Безопасные и качественные автомобильные дороги”. Всего под программу попадут 11 улиц и дорог: – Сысольское шоссе от ул. Пермская до ул. Маркова – ул. Куратова – ул. Маегова – Пушкинский проезд – Нагорный проезд – ул. Индустриальная (подъезд к промышленному узлу «Дырносский») – ул. Судостроительная (пгт. Краснозатонский) – ул. Трудовая (автомобильная дорога Обход центральной части п.г.т. Краснозатонский) – ул. Олега Кошевого (в п. Выльтыдор) – ул. Охотничья (п.г.т. В. Максаковка) – ул. Магистральная (п. Н. Чов) Одной из главных улиц, где развернётся ремонт, станет улица Индустриальная.

В 2022 году у администрации Сыктывкара большие планы на благоустройство города. Портал PG11.ru собрал для вас всю известную информацию о готовящихся изменениях.

Кстати, в 2021 году по этой программе в Сыктывкаре отремонтировали 21 объект общей площадью 253 324 квадратных метров.

Формирование комфортной городской среды

Главный объект, который создадут в 2022 году - это прогулочная зона и сквер по улице Свободы, возле Центра занятости населения.

Мы отправили запрос в администрацию, чтобы узнать подробности благоустройства этого объекта. На момент публикации ответа не поступило.



Кстати, всего в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году благоустроят 10 общественных пространств. Онлайн голосование за ремонтируемые объекты проходило с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

В итоге общественная комиссия решила, что в Сыктывкаре отремонтируют семь объектов:

Соборную площадь перед Свято-Стефановским кафедральным собором (2159 голосов);

Сквер в районе дома №72 по улице Коммунистической (1103 голоса);

Сквер в районе дома №48 по улице Димитрова (744 голоса);

Четную сторону улицы Коммунистической от улиц Старовского до улицы Морозова (645 голосов);

Четная сторона пешеходной зоны по улице Димитрова от улицы Старовского до улицы Морозова (527 голосов)

Тротуар по улице Ломоносова в поселке Краснозатонский (416 голосов);

Пешеходную зону на нечетной стороне улицы Коммунистической от улицы Старовского до улицы Морозова (410 голсов);

В голосовании участвовали и территории Эжвы. Здесь благоустроят:

Пешеходную зону по улице Славы (от дома 4 до заезда на Школьный переулок) (561 голос);

Пешеходную зону по улице Комарова (четная, нечетная сторона) (539 голосов);

Пешеходную зону по улице Мира (от ТЦ «Марка») (514 голосов);

Пешеходную зону в районе дома № 42 по проспекту Бумажников (512 голосов).

Переделка парковки возле железнодорожного вокзала

Наталья Хозяинова рассказала, что сейчас ведется работа с РЖД по поводу плана благоустройства парковки возле вокзала. Ее планируется перенести на место, где сейчас стоят магазины, а освободившуюся территорию облагородить, озеленить и сделать прогулочной.

Мэрия планируют использовать для этого как бюджетные деньги, так и финансы РЖД.

Набережная

Как рассказала Наталья Хозяинова на встрече с журналистами 22 декабря, проект набережной в Сыктывкаре прошел госэкспертизу и сейчас на согласовании у зампредседателя правительства Коми Эльмиры Ахмеевой.

Возможно, что работы по благоустройству набережной начнутся уже в 2022 году.