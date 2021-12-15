Сыктывкарцы могут купить шубу со скидкой до 30 000 рублей

В Коми зима длинная, а весна холодная, поэтому мы привыкли, что тепло становится только к концу апреля. Если вы раздумывали покупать шубу, то еще можно это сделать. И проходить в ней несколько месяцев.

Какая представительница прекрасного пола не мечтает о роскошной шубе в своем гардеробе? Такая вещь способна подчеркнуть статус и одновременно придать удивительную женственность и романтичность своей обладательнице и никогда не выйдет из моды.

С 22 по 29 января у жителей Сыктывкара есть возможность купить эксклюзивную шубу или выгодно обменять старую на новую*. Для этого вам нужно прийти на выставку-продажу «Меха от Филимоновой». Компания привезет в Сыктывкар коллекцию от ведущих фабрик из Пятигорска.

Полюбившаяся сыктывкарцам выставка меха от Филимоновой пройдет в Торгово-промышленной палате Коми. Вас ждет новая коллекция от ведущих фабрик и шикарные шубы из норки, каракуля, мутона, астрагана, кёрли, экомеха. Также здесь будет нестареющая классика и стильные молодежные шубы, удлиненные и модели автоледи. Найдутся варианты и для миниатюрных, и для солидных дам: размеры от 42-го до 60-го!

Вы можете легко обменять свою старую шубу на новую! Для этого нужно принести свое изделие, специалисты его оценят и в зависимости от состояния и ценности меха сделают вам скидку от 1 000 до 30 000 рублей на покупку новой шубы.

Помимо шуб вас ждет коллекция белорусского трикотажа, брюки, пальто из драпа и кожи, куртки. А также новинка, мужские шапки из кролика!

Если вы не можете позволить себу шубу сейчас, то можно оформить рассрочку и кредит*. Приходите за новой, красивой и качественной шубой, которая отлично вас согреет! Если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать больше подробностей об акции, звоните по телефону 8 (921) 486-84-47.

*Рассрочку предоставляет ИП Филимонова Т.А., до 100 000 руб., срок до 6 мес. Кредит предоставляет АО «Почта Банк», до 200 000 руб., срок до 3 лет