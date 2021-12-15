Сыктывкарские перевозчики продолжают незаконно повышать цены на проезд

В Сыктывкаре перевозчики незаконно повысили цену на проезд: еще 4 января жители Сыктывкара заметили, что цена на билет внезапно поднялась до 30 рублей. 11 января администрация Сыктывкара заявила, что это незаконно, и потребовала перевозчиков вернуть прежнюю стоимость проезда. Однако, видимо не все торопятся выполнять требования мэрии.

С утра 12 января в нашу редакцию поступают сообщения о том, что на маршрутах №25 и №17 сохранилась цена в 30 рублей. Сыктывкарцы пытаются достучаться до перевозчика и узнать причину такого повышения цены, однако те не отвечают.

Мы также пытались связаться с владельцами автобусов, которые ездят по этим маршрутам, однако они не ответили.

Напомним, что администрация Сыктывкара потребовала перевозчиков вернуть прежние цены на проезд. Повышение цены на билет будет, однако только с 30 января.