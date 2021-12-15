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Мэрия Сыктывкара накажет перевозчиков, которые заранее повысили цену на проезд

Мэрия Сыктывкара накажет перевозчиков, которые заранее повысили цену на проездФото из архива PG11.ru

Цены на автобус в Сыктывкаре повысятся до 30 рублей, однако по официальной информации только с 20 января. Впрочем, некоторые перевозчики не стали дожидаться решения и самолично выставили новый ценник. “Про Город” разобрался, как так получилось. 

Споры о возможном повышении цен на проезд велись еще с декабря 2021 года. Тогда перевозчики заявили о необходимости повышения цены из-за цен на топливо и прочие расходники. Жители города возмутились и в ответ на это администрация Сыктыкара заявила, что повышения цен не будет. 

Однако 10 января Комитет Республики Коми по тарифам заявил, что с 20 января меняется стоимость проезда на автобусных маршрутах №3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55. Цена за билет составит 30 рублей. Все эти маршруты обслуживает Комиавтотранс.

Но и до 10 января в Сети появлялась информация о том, что цены на проезд уже выросли. Например, в этом чеке от 4 января указано, что на маршруте №7 стоимость билета составила 30 рублей.

Врез: ранее в автобусах Сыктывкара висели предупреждения о повышении цен на проезд. Однако и глава товарищества частных перевозчиков Татьяна Королева, и администрация Сыктывкара признали это самодеятельностью. 

Мэрия Сыктывкара потребовала от трёх частных перевозчиков вернуть плату за проезд в размере 28 рублей.  Действия ИП Кожевник Юрий Владимирович, ИП Бакин Сергей Сергеевич, ИП Мингазова Оксана Сергеевна по взиманию с пассажиров 30 рублей на маршрутах под номерами 6, 17, 20, 24 и 44 не основаны на нормах действующего законодательства. Им направлено соответствующее уведомление. 

Параллельно ведётся работа по привлечению данных предпринимателей к ответственности, в том числе с вовлечением надзорных органов.

- Абсолютно непонятны действия отдельных предпринимателей, зачем нужно было раньше срока повышать стоимость проезда, поскольку в целом Товарищество ИП, в составе которого они работают, с 30 января и так начнёт взимать плату в размере 30 рублей. Мы оказываем необходимое воздействие, чтобы до 30 января сохранить стоимость проезда в размере 28 рублей на всех маршрутах Товарищества ИП, – подчеркнул первый вице-мэр Сыктывкара Александр Можегов.

Он также пояснил, что Товарищество ИП в установленные сроки уведомило мэрию о том, что с 30 января 2022 года стоимость проезда на обслуживаемых маршрутах под номерами 1, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44 составит 30 рублей.

Товарищество ИП обосновывает это ростом стоимости горюче-смазочных материалов, услуг страхования, увеличением МРОТ, введением обязательных требований Роспотребнадзора в части профилактики COVID-19, расходами на установку и обслуживание терминалов для безналичной оплаты. Кроме этого, стоимость проезда в размере 30 рублей не превышает предельного уровня, основанного на критерии ценовой доступности. Данный критерий рассчитан несколько лет назад по специальной методике.

Таким образом, обозначенная Товариществом ИП стоимость проезда в 30 рублей является законной и обоснованной, в связи с чем мэрия Сыктывкара не имеет оснований оставить стоимость проезда на прежнем уровне в 28 рублей.

*** По маршрутам САТП-1 повышение проезда до 30 рублей произойдёт с 20 января на основании приказа Комитета Республики Коми по тарифам. Речь идёт о маршрутах под номерами 3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55. Как отмечает САТП, тариф пересмотрен по итогам аналогичного анализа эксплуатационных расходов – учитывается рост цен на топливо, запасные части, увеличение затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.


 

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