Мэрия Сыктывкара накажет перевозчиков, которые заранее повысили цену на проезд

Цены на автобус в Сыктывкаре повысятся до 30 рублей, однако по официальной информации только с 20 января. Впрочем, некоторые перевозчики не стали дожидаться решения и самолично выставили новый ценник. “Про Город” разобрался, как так получилось.

Споры о возможном повышении цен на проезд велись еще с декабря 2021 года. Тогда перевозчики заявили о необходимости повышения цены из-за цен на топливо и прочие расходники. Жители города возмутились и в ответ на это администрация Сыктыкара заявила, что повышения цен не будет.

Однако 10 января Комитет Республики Коми по тарифам заявил, что с 20 января меняется стоимость проезда на автобусных маршрутах №3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54 и 55. Цена за билет составит 30 рублей. Все эти маршруты обслуживает Комиавтотранс.

Но и до 10 января в Сети появлялась информация о том, что цены на проезд уже выросли. Например, в этом чеке от 4 января указано, что на маршруте №7 стоимость билета составила 30 рублей.

Врез: ранее в автобусах Сыктывкара висели предупреждения о повышении цен на проезд. Однако и глава товарищества частных перевозчиков Татьяна Королева, и администрация Сыктывкара признали это самодеятельностью.

Мэрия Сыктывкара потребовала от трёх частных перевозчиков вернуть плату за проезд в размере 28 рублей. Действия ИП Кожевник Юрий Владимирович, ИП Бакин Сергей Сергеевич, ИП Мингазова Оксана Сергеевна по взиманию с пассажиров 30 рублей на маршрутах под номерами 6, 17, 20, 24 и 44 не основаны на нормах действующего законодательства. Им направлено соответствующее уведомление.

Параллельно ведётся работа по привлечению данных предпринимателей к ответственности, в том числе с вовлечением надзорных органов.