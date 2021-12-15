Хронология: как менялась цена проезда в Сыктывкаре в последние 15 лет

Повышение цены проезда в автобусе с 20 января до 30 рублей вызвало у граждан разную реакцию. Одни считают, что это действие оправдано и связано с реальными социально-экономическими изменениями. Другие же выступают против любого повышения цен. PG11.ru вспомнил, как менялась цена проезда в автобусах за последние 15 лет и сравнил, сколько стоит билет в других городах СЗФО.

2007 – 8 рублей

2008 – 10 рублей

С 25 января 2009 – 13 рублей

2010 – 14 рублей

Весна 2011 – 15 рублей

С 1 сентября 2012 – 17 рублей

2015 – 20 рублей

С 21 мая 2017 – 24 рубля

С 1 мая 2018 – 20 рублей

Со 2 января 2019 – 26 рублей (предел 28 рублей на 33 автобусе)

С 1 октября 2020 года – 28 рублей

20 января 2022 года – 30 рублей

Также отметим, что с 2022 года во всех крупных городах Северо-Запада выросла стоимость проезда в автобусах (от 1 до 5 рублей). После этого повышения в Сыктывкаре он стал самым дешёвым. Для сравнения в соседнем Архангельске за поездку вы заплатите 39 рублей, а в главном городе округа – Санкт-Петербурге – 65 рублей.

В итоге с 2007 по 2022 гг. проезд в Сыктывкаре подорожал в 3,75 раза. Единственный период, где произошло уменьшение цены проезда – с 2017 по 2018 гг., всё остальное время она повышалась. На среднюю зарплату 2007 года (20 тысяч рублей) люди могли себе позволить около 2,5 тысяч поездок, а сейчас же примерно 2 тысячи (по данным Росстата средняя зарплата в Коми около 59 тысяч рублей). По этому показателю население стало беднее по сравнению с предкризисным 2007 годом.