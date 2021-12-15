«Я готова порхать, летать!»: ухтинка попала в «Мужское/Женское» и похудела на 70 килограмм

В марте 2021 года Наталия Жданова из Ухты весила 190 килограммов. Это привело к ужасающим последствиям – заболеваниям сердца, сосудов, печени. Женщина была вынуждена бросить работу и даже не могла встать. Однако вскоре она принялаучастие в шоу «Мужское/Женское» на Первом канале и ее жизнь начала меняться.

Наталии сделали операцию по резекции желудка и вес начал стремительно падать. На днях в эфир вышел очередной выпуск передачи, где ее ведущие встретились с героиней вновь. Оказалось, что ухтинка потеряла 9 килограммов всего за 9 месяцев.