«Я готова порхать, летать!»: ухтинка попала в «Мужское/Женское» и похудела на 70 килограмм

В марте 2021 года Наталия Жданова из Ухты весила 190 килограммов. Это привело к ужасающим последствиям – заболеваниям сердца, сосудов, печени. Женщина была вынуждена бросить работу и даже не могла встать. Однако вскоре она принялаучастие в шоу «Мужское/Женское» на Первом канале и ее жизнь начала меняться.
Наталии сделали операцию по резекции желудка и вес начал стремительно падать. На днях в эфир вышел очередной выпуск передачи, где ее ведущие встретились с героиней вновь. Оказалось, что ухтинка потеряла 9 килограммов всего за 9 месяцев.
- Какая я стала! Все поменялось, я готова порхать, летать! Раньше мне нужна была помощь мужа, чтобы встать с кровати. Теперь у меня новый гардероб, а в свои старые вещи я могу обернуться дважды. Я в маршрутке стала занимать одно место, впервые за долгое время на мне застегнулся ремень безопасности, - рассказала Наталия Жданова.
Впрочем, это еще не все, ведь хирург героини шоу ожидает еще большего снижения веса. Сейчас женщина весит 121 килограмм, но окончательные результаты можно будет оценить еще через год.