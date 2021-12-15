«Они создают общественную опасность»: водители об ужесточении наказаний для лихачей

С 10 января водителей, вторично превышающих скорость более чем на 60 км/ч или выезжающих на встречную полосу, ждет уголовное наказание (до 3 лет) и штраф до 500 тыс. руб. Раньше по закону не было уголовного наказания. Нарушители платили штраф до 5 тысяч рублей, и их могли лишить прав на один год.
Мы выяснили у водителей с разным стажем их отношение к этому нововведению.
Александр Зезегов, стаж вождения 4 года
– Изменения в законе повлияет на манеру езды, но нарушители всё равно останутся. Например, если человек садится за руль в пьяном виде, то о последствиях и скоростном режиме вряд ли подумает. При этом большинство водителей, зная об этом наказании, управлять авто станут аккуратнее. И в следующий раз, прежде чем гонять, подумают о последствиях. Кому захочется платить такие штрафы или сидеть в тюрьме?
Владислав Волчков, стаж вождения 5 лет
– Я знаю любителей погонять. Они понимают, где находятся все камеры в городе, к тому же есть различные антирадары, поэтому они смогут уходить от камер, постов ДПС и будут дальше ездить с огромной скоростью. Конечно, подобное жёсткое наказание может повлиять. Но водителей в Сыктывкаре, которые превышают скорость более чем на 60 км в час, немного. К тому же они гоняют не везде, а по трассе за городом. Как можно нестись по Коммунистической улице 120 км в час? Лучше власти задуматься и ввести разные ограничения по скорости в зависимости от времени года. Зимой ездить с такой скоростью, как летом, в наших климатических условиях невозможно, – замечает молодой человек.
Александр Белый, стаж вождения 12 лет
– Я считаю, что люди, которые нарушают правила, так и будут это делать. Есть, конечно, небольшая вероятность, что число нарушений снизится, но несильно. То же самое было с пьяными водителями, правда, там наказание сейчас мягче, я думаю подобное надо ввести и для них, – сообщает нам Александр.
Валерий Соловей, стаж вождения более 40 лет
– Я слышал по телевизору про этот закон. По-моему, именно пост ДПС должен фиксировать нарушение. Видео и фото доказательства суд не будет учитывать. Здесь есть проблема. Сейчас гаишников сократили, постов не много, поэтому сомневаюсь в эффективности нововведения. Но выступаю за ужесточение правил дорожного движения. В некоторых регионах лихачи развивают скорость до 300 км в час. Пролетел так, выложил в Интернет, а затем молодёжь где-то в регионах повторяет. Подобные люди создают общественную опасность. Они знают, что наказания достойного нет, поэтому гоняют, пока кого-то не убьют. Что с ними ещё делать? Только вводить уголовную ответственность.
При этом штрафы бесполезны, у них миллионы подписчиков, хорошие деньги получают от рекламы. Уголовная ответственность запретит им повторять нарушения снова и снова. Конечно, жаль, но в России без кнута не обойтись, нужно народ дисциплинировать, – делает вывод водитель с большим стажем.
Ранее ряд изданий указывали на то, что ужесточение ПДД никак не повлияет на нарушителей. Как видим, мнение водителей разделилось: одни поддерживают нововведение, другие сомневаются в его эффективности. Покажет только практика и время, а ваши выводы пишите в комментарии.