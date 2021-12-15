«Они создают общественную опасность»: водители об ужесточении наказаний для лихачей

С 10 января водителей, вторично превышающих скорость более чем на 60 км/ч или выезжающих на встречную полосу, ждет уголовное наказание (до 3 лет) и штраф до 500 тыс. руб. Раньше по закону не было уголовного наказания. Нарушители платили штраф до 5 тысяч рублей, и их могли лишить прав на один год.

Мы выяснили у водителей с разным стажем их отношение к этому нововведению.

Александр Зезегов, стаж вождения 4 года

– Изменения в законе повлияет на манеру езды, но нарушители всё равно останутся. Например, если человек садится за руль в пьяном виде, то о последствиях и скоростном режиме вряд ли подумает. При этом большинство водителей, зная об этом наказании, управлять авто станут аккуратнее. И в следующий раз, прежде чем гонять, подумают о последствиях. Кому захочется платить такие штрафы или сидеть в тюрьме?

Владислав Волчков, стаж вождения 5 лет