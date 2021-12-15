В России ввели уголовную ответственность за превышение скорости и новые штрафы

В январе вступает в силу новая статья УК РФ, связанная с усилением ответственности для тех водителей, которые намеренно превышают скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения, пишет autonews.ru.



Изменения в статью 264 подписал президент Владимир Путин еще 30 декабря. В Государственной Думе отметили, что закон вступает в силу с 10 января.



Статья «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» предусматривает ответственность также для тех, кто ранее был осужден по данной статье и был вновь привлечен за аналогичные нарушения.



Для водителей, у которых уже была судимость за превышение скорости от 60 км/ч и за выезд на встречную полосу, закон предусматривает:



штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период от 2 до 3 лет;



уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.



Водителям, нарушившим ранее ст. 12.9 КоАП РФ, получившим административный штраф и лишенным прав, за повторное подобное нарушение скорости на 60 км/ч и более (или выезд на встречную полосу) грозит:



штраф от 200 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за период от 1 до 2 лет;

лишение свободы сроком до 2 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В примечании к закону отмечается, что статья не действует в случаях фиксации административных правонарушений техническими средствами с функциями фото- и видеосъемки.