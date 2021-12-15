В 2022 году сыктывкарцы смогут посмотреть крупное солнечное затмение

В октябре 2022 года россияне смогут наблюдать уникальное явление - частное солнечное затмение. Оно будет гораздо интереснее, чем то, которое произошло в 2021 году.

Информацией о затмении поделился с нами глава астрономического клуба Николай Грекалов.