В 2022 году сыктывкарцы смогут посмотреть крупное солнечное затмение

В октябре 2022 года россияне смогут наблюдать уникальное явление - частное солнечное затмение. Оно будет гораздо интереснее, чем то, которое произошло в 2021 году.
Информацией о затмении поделился с нами глава астрономического клуба Николай Грекалов.
- 25 октября этого года в 12:32 (я уже просмотрел моделирование), снова будет частное солнечное затмение, интереснее прошлогоднего. Лишь бы было небо, - сообщил сыктывкарец.
Затмение будет видно в России (западная половина), Украине, Беларуси, Молдове, странах Балтии, на Кавказе и в странах Средней Азии. Профессионалы и любители смогут наблюдать его и в Сыктывкаре.
Кстати, здесь вы сможете посмотреть фоторепортаж с прошлого затмения и узнать, как сыктывкарцы наблюдают за подобными явлениями.