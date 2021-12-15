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В 2022 году сыктывкарцы смогут посмотреть крупное солнечное затмение

В 2022 году сыктывкарцы смогут посмотреть крупное солнечное затмение

В октябре 2022 года россияне смогут наблюдать уникальное явление - частное солнечное затмение. Оно будет гораздо интереснее, чем то, которое произошло в 2021 году. 

Информацией о затмении поделился с нами глава астрономического клуба Николай Грекалов. 

- 25 октября этого года в 12:32 (я уже просмотрел моделирование), снова будет частное солнечное затмение, интереснее прошлогоднего. Лишь бы было  небо, - сообщил сыктывкарец.

Затмение будет видно в России (западная половина), Украине, Беларуси, Молдове, странах Балтии, на Кавказе и в странах Средней Азии. Профессионалы и любители смогут наблюдать его и в Сыктывкаре.

Кстати, здесь вы сможете посмотреть фоторепортаж с прошлого затмения и узнать, как сыктывкарцы наблюдают за подобными явлениями.

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