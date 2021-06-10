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Бинокли, телескопы и фильтры: как сыктывкарцы наблюдали солнечное затмение

Бинокли, телескопы и фильтры: как сыктывкарцы наблюдали солнечное затмение

10 июня 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
Бинокли, телескопы и фильтры: как сыктывкарцы наблюдали солнечное затмение Фото: Виктор Конюхов
Насладиться явлением мог любой желающий

10 июня сыктывкарцы могли наблюдать необычное явление - солнечное затмение, которое покрыло больше 40 процентов звезды. Журналист портал PG11.ru побывал на встрече, организованной астрономическим клубом, чтобы узнать, как правильно наблюдать за солнцем. 

На встрече собралось множество сыктывкарцев совершенно разных возрастов - от маленьких детей до бабушек и дедушек. Всех объединяло одно желание - увидеть необычное явление, которое происходит раз в 40 лет. 

Глава астрономического клуба Николай Грекалов подготовил для всех желающих два телескопа со специальной пленкой «Астро Солар», через которую можно абсолютно безопасно смотреть на звезду. 

- В простонародье есть такая шутка: «смотреть в телескоп без фильтра можно два раза - сначала одним глазом, а потом последним. В нашем случае все абсолютно безопасно, - рассказал Николай Грекалов.

На мероприятие пришло немало энтузиастов со своим оборудованием. Одним из них оказался сыктывкарец Юрий Корза. 

- В школе у меня даже была пятерка по астрономии, правда в прошлом веке. Но энтузиазм сохранился. На подобном затмении первый раз за пятьдесят лет и немного облачность подводит. Где-то писали: «обратите внимание, как что-то происходит - обязательно облачно», - поделился сыктывкарец.

Несмотря на погодные условия, Юрию удалось снять замечательные снимки затмения. Облачность даже помогла всем присутствующим увидеть явление невооруженным взглядом. 

Фото астранома-любителя Владимира Горбунова

Мероприятие посетила и пожилая сыктывкарка Лариса Кузнецова.  Она рассказала о первом затмении, которое было в ее жизни:

- Когда я была маленькая, я видела затмение. Тогда оно было сильным и везде стало совсем темно. Мы в детском саду очень испугались, боялись что солнце уйдет и его больше не будет. К сожалению, не всегда есть возможность посещать такие замечательные мероприятия, - рассказала Лариса Кузнецова.

В целом хочется отметить, что мероприятие было проведено на высоком уровне. Организатор Николай Грекалов постоянно подстраивал телескопы, чтобы каждый мог насладиться этим необычным явлением. И подобное мероприятие отнюдь не последнее - Николай постоянно обновляет информацию в группе. Если вы интересуетесь астрономией, то обязательно подпишитесь на его сообщество «ВКонтакте».

 

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