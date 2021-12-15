Как восстановиться после праздников, чтобы спокойно выйти на работу: советы экспертов

Сегодня мы собрали самые полезные и эффективные советы, которые помогут вам восстановить режим и здоровье. Сохраняйте их себе и скорее пробуйте на практике!

Как вы провели эти новогодние выходные? С салатами, шампанским и сном до обеда? Такой вариант отдыха вполне неплох, вот только вливаться в рабочие будни вам теперь будет ох как непросто.

Первым делом вам нужно постараться восстановить ваш привычный рацион и заменить майонезные салаты и жирное мясо на что-то более легкое. Эксперты советуют исключить сладкое, мучное и алкоголь. Жареное, соленое, маринованное, фастфуд и различные снеки вроде чипсов также лучше убрать. Если после изменения рациона тяжесть в животе не исчезает, а вы замечаете боль, тошноту или нарушение стула - следует обратиться к врачу.

Еще один важный момент: следите за временем приема пищи. Особенно это касается ужина. Он должен быть не позднее, чем за три часа до сна.

“Любители шампанского”: если вы перебрали с алкоголем

Огромное количество россиян отмечает новогодние праздники с алкоголем и активно употребляет горячительные напитки на протяжении всех длинных выходных. Неудивительно, что после такого организм требует еще несколько дней отдыха сверху.

Чтобы помочь себе восстановиться, первым делом, как бы это банально не звучало, нужно прекратить пить. Следующий шаг - наладить правильное питание. Добавьте в рацион блюда, приготовленные на пару, супы и каши. Особое внимание стоит уделить продуктам красного, оранжевого и зеленого цветов. Такие овощи и фрукты богаты антиоксидантами. А вот от копченого, острого, жирного и жаренного лучше отказаться. Это поможет снизить нагрузку на организм.

Кстати, о том, как спастись от похмелья, мы писали вот в этом материале>>>

“Полуночники и ночные жители”: для тех, кто совсем сбил режим дня

Давайте честно, все эти дни вы тоже ложились спать под утро и просыпались в обед? Кто-то гулял с друзьями, кто-то смотрел кино дома… Но почти у всех за праздники сбился режим. Как же вернуть его в прежнее русло?

Постепенно сдвигайте на полчаса время отбоя в сторону вашего “доновогоднего” режима. Спустя несколько дней вы вновь будете засыпать вовремя.

Не нужно плотно ужинать перед сном. Однако и ложиться спать на голодный желудок тоже не стоит. Отдайте предпочтение легкой еде или теплому напитку. Как мы уже писали выше, оптимально ужинать за три часа до сна.

Наладить режим помогут физические нагрузки. Например, вечерняя прогулка добавит ощущение небольшой приятной усталости, благодаря который вы заснете быстрее.

“Любители активности”: для тех, кто устал физически

Многие в праздники хотят успеть побольше и выбирают путь высокой физической активности: гуляют по городу, катаются на лыжах и коньках, возят детей на санках, встают на сноуборд и так далее. Разумеется, к концу праздничных выходных их начинает беспокоить боль в мышцах.

Чтобы справиться с этим неудобством, эксперты рекомендуют делать упражнения на растягивание и сократить нагрузку до небольших прогулок. Также пользу принесут массаж, баня или сауна.

Если говорить о помощи организму с помощью питания, то стоит добавить в меню продукты, богатые белком и аминокислотами.