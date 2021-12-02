Четыре простых шага, как победить похмелье

Что обязательно должно быть на новогоднем столе? Оливье? Или, может быть, бутерброды с красной икрой? Это, разумеется, дело вкуса. Но в одном большинство россиян солидарны: на их новогоднем столе обязательно в большинстве случае есть алкоголь.

Мы сейчас не будем в тысячный раз рассказывать о его вреде (ведь вы все взрослые люди и сами все знаете). Сегодня мы поговорим о похмелье, а точнее, о том, как его избежать и как “лечиться”, если оно вас все-таки настигло.