Четыре простых шага, как победить похмелье

Что обязательно должно быть на новогоднем столе? Оливье? Или, может быть, бутерброды с красной икрой? Это, разумеется, дело вкуса. Но в одном большинство россиян солидарны: на их новогоднем столе обязательно в большинстве случае есть алкоголь.
Мы сейчас не будем в тысячный раз рассказывать о его вреде (ведь вы все взрослые люди и сами все знаете). Сегодня мы поговорим о похмелье, а точнее, о том, как его избежать и как “лечиться”, если оно вас все-таки настигло.
Как избежать похмелья
Если вы четко решили пригубить в новогоднюю ночь, подготовьтесь к этому заранее. Во-первых, следите за тем, какой алкоголь покупаете. Избегайте сомнительных ларьков (там шанс нарваться на “паленый” алкоголь гораздо выше) и подозрительно низких цен (хороший алкоголь не может стоить дешево). Также следует проверить упаковку и акцизную марку. Эти признаки тоже помогут вам уберечь себя от некачественной продукции.
- Помните, алкоголь нужно пить правильно:
- Не пейте натощак. Обязательно плотно поешьте, включив в прием пищи углеводы и жиры. Таким образом усвоение алкоголя в организме будет замедлено.
- Закусывайте. Это также облегчит действие алкоголя на организм.
- Не курите во время употребления алкоголя и знайте свою меру.
- Пейте медленно и не только алкоголь. “Между тостами” не забывайте про воду, соки и другие негазированные напитки. А вот от сладкой газировки лучше отказаться, ведь она ускоряет всасывание алкоголя в кровь и дает дополнительную нагрузку на печень.
Как бороться с похмельем
Вы решили проигнорировать советы, которые мы дали выше? Ужасная ошибка. Теперь нам предстоит не профилактика, а настоящее лечение.
Итак, как же победить похмелье:
- Выпейте воды. Во время гуляний ваш организм истратил большой запас влаги. А обезвоживание может закончиться для вас головной болью, головокружением и другими неприятными симптомами. Поверьте, оно вам не надо. Кстати, воду можно заменить на чай, сок или даже рассол.
- Поешьте. Разумеется, если ваш организм на это согласен. Заталкивать в себя бутерброды силой лучше не стоит. Но если чувствуете, что голова буквально раскалывается (и особенно, если во время гуляний вы не закусывали) - съешьте что-нибудь. И вам обязательно станет легче. Этот фокус объясняется очень просто. Дело в том, что алкоголь, попав в кровь, тут же начинает снижать уровень сахара в ней. А мозг, которому не хватает глюкозы, показывает это именно через головную боль. Прием пищи поможет вам восстановить уровень сахара и улучшит самочувствие.
- Прогуляйтесь на свежем воздухе. Это поможет вам выработать эндорфины, которые действуют как естественное обезболивающее.
- Поспите.
Что делать, если нужно выглядеть хорошо, а у вас похмелье
Бывает такое, что мы немного не рассчитываем свои силы, хотя наутро нам нужно быть свежими, как огурчик. Разумеется, после ночи гуляний это потенциально проблематично. Однако привести себя в нормальное состояние вполне реально. Привести себя в чувство и избавиться от перегара помогут следующие советы:
- Почистите зубы, причем сделайте это очень тщательно.
- Продолжайте пить воду. Она поможет нейтрализовать недостаток влаги в вашей коже.
- Примите душ. Если вы вдруг не знали, то запах перегара идет не только изо рта, но и от вашей кожи, ведь продукты распада этанола выходят и вместе с потом.