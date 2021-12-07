Сыктывкарец подстрелили первого волка в 2022 году

Профессиональный охотник из Сыктывкара добыл первого в 2022 году волка на территории Сыктывдинского района. Об этом рассказали в паблике Коми республиканского общества охотников и рыболовов "Сыктывдин".

Хищник попался в капкан в 5 километрах от Гарьинской развилки.