Сыктывкарец подстрелили первого волка в 2022 году

Профессиональный охотник из Сыктывкара добыл первого в 2022 году волка на территории Сыктывдинского района. Об этом рассказали в паблике Коми республиканского общества охотников и рыболовов "Сыктывдин".
Хищник попался в капкан в 5 километрах от Гарьинской развилки.
Напомним, недавно один из волков попал в капкан и провалился под лед.А администрация Зеленца попросила жителей не разгуливать на берегу Вычегды, которые они облюбовали. Люди сообщали о появлении хищников в Койтыбоже, селе ЫБ, Лоземе, Зеленце, Парчеге.