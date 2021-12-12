В Коми волк угодил в капкан, сбежал с ним и провалился в реку

Администрация Зеленца сообщает о появлении волков в населённых пунктах. По сведениям охотников, из-за реки Вычегда в населенный пункт приходят две группы волков, одна состоит из двух взрослых особей, вторая из двух взрослых и одного детёныша, передает "Комиинформ".

7 декабря в 08:20 житель м. Пыдыгрезд сообщил о волке-одиночке, который передвигался из-за реки в сторону частного жилого сектора. После полученной информации в м. Пыдыгрезд выехали два охотника, которые подтвердили появление хищника.

Как оказалось, впоследствии волк попал в капкан, ушёл с ним через реку. По его следам пошли охотники и выяснили, что следы заканчиваются перед полыньёй на реке. Основываясь на этом факте, они сделали вывод, что раненый волк провалился под лёд. Выбраться с капканом ему уже не удалось.