Следователи начали работать с историей об избиении женщины-зоозащитницы в Коми

1 января в полицию поступило сообщение об избиении 62-летней жительницы Зеленца. Женщина рассказала, что ее избили двое местных жителей, но те свою причастность отрицают. Сейчас все материалы по происшествию передали в Следком, началась проверка, передает пресс-служба ведомства.

Напомним, по словам местных жителей, женщина просто вышла на улицу около 6 утра, чтобы покормить бездомных собак. Двум мужчинам это не понравилось, и они избили пенсионерку. Сейчас женщина в больнице, а ее дочь разместила в соцсетях призыв о помощи, чтобы максимально быстро раскрыть дело и наказать виновных.