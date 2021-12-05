В селе под Сыктывкаром двое мужчин жестоко избили пенсионерку-зоозащитницу

1 января около 6.00 жительницу села Зеленец, которая кормила бездомных собак, избили двое мужчин.
Как сообщили местные жители, пенсионерка вышла на улицу, чтобы покормить бездомных собак. К ней подошли двое мужчин и начали ее ругать ее за волонтерскую деятельность, а после начали избивать.
Сейчас пенсионерка находится в больнице, а ее родственники ищут очевидцев преступления.
- Я прошу вас, не оставайтесь равнодушными! Закрыв глаза, мы позволяем преступникам остаться не наказанными. Мы позволяем калечить судьбы наших близких. Я умоляю вас как дочь - откликнитесь! - заявила дочь пострадавшей.