Как согреться на улице в сильный мороз: советы экспертов из Сыктывкара

Метеорологи из Коми ЦГМС в прогнозе на последнюю неделю 2021 года указывают, что морозы вновь вернутся в наш регион. И нам к ним нужно быть готовыми. Поэтому портал PG11.ru специально к зиме выяснил у экспертов, как согреться в сильный мороз.

Синоптик Коми ЦГМС Артём Шомысов советует увеличить количество одежды:

– Под куртку – тёплый свитер, под штаны – тёплые подштанники, на основные носки ещё одни, – сообщает Артём.

Также он рекомендовал оставить небольшой зазор между одеждой. Это образует воздушную прослойку, которая позволит не допустить выход тепла наружу.

А вот главный врач Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин обращает внимание на следующее:

– Чтобы согреться и не замёрзнуть необходимо увеличить выработку тепла или уменьшить его отвод, – объясняет Михаил.

Для этих целей он нам подсказал 4 способа:

одевайтесь в соответствии с погодными условиями (обувь и головные уборы используйте из натуральных материалов, отдавайте предпочтение варежкам);

возьмите с собой в мороз термос с горячим сладким чаем с лимоном. Это придаст вам сил и поможет согреться;

физические упражнения. Не стойте неподвижно: прыгайте, ходите, пытайтесь согреться при помощи движения;

периодически заходите в тёплые помещения.

При этом сотрудники скорой медицинской помощи по Сыктывкару дополняют коллегу такими рекомендациями:

не выходите уставшим или голодным;

верхнюю одежду используйте непромокаемую, в обувь поместите тёплые стельки, а также наденьте шерстяные носки, они впитывают влагу. Щеки и шею защитите шарфом;

перед выходом смажьте открытые участки тела специальным кремом (подойдёт также сало, животное масло);

руки можно отогревать подмышками, при этом обувь не снимайте на морозе с конечностей, они набухнут;

в случае поломки машины, её не покидайте, а вызовите помощь по телефону или ждите, пока проедет другой автомобиль.

Но бывает и такая ситуация, когда человек замерзает в лесу. В такой ситуации помогут следующие советы:

Попытайтесь согреть себя физическими движениями. Но делайте это экономно, чтобы сохранить хоть какую-то энергию. Срубите еловые ветки, они хорошо укрывают от ветра. Ни в коем случае не растирайте лицо перчатками. Кристаллы снега могут нанести вред. В лесу ночуйте только при условии, что вы смогли развести огонь. Местность выбирайте в глубине, где меньше ветра. Угли в таком случае подложите под еловые ветки и сверху ими же укройтесь.