Как согреться на улице в сильный мороз: советы экспертов из Сыктывкара

Метеорологи из Коми ЦГМС в прогнозе на последнюю неделю 2021 года указывают, что морозы вновь вернутся в наш регион. И нам к ним нужно быть готовыми. Поэтому портал PG11.ru специально к зиме выяснил у экспертов, как согреться в сильный мороз.
Синоптик Коми ЦГМС Артём Шомысов советует увеличить количество одежды:
– Под куртку – тёплый свитер, под штаны – тёплые подштанники, на основные носки ещё одни, – сообщает Артём.
Также он рекомендовал оставить небольшой зазор между одеждой. Это образует воздушную прослойку, которая позволит не допустить выход тепла наружу.
А вот главный врач Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин обращает внимание на следующее:
– Чтобы согреться и не замёрзнуть необходимо увеличить выработку тепла или уменьшить его отвод, – объясняет Михаил.
Для этих целей он нам подсказал 4 способа:
- одевайтесь в соответствии с погодными условиями (обувь и головные уборы используйте из натуральных материалов, отдавайте предпочтение варежкам);
- возьмите с собой в мороз термос с горячим сладким чаем с лимоном. Это придаст вам сил и поможет согреться;
- физические упражнения. Не стойте неподвижно: прыгайте, ходите, пытайтесь согреться при помощи движения;
- периодически заходите в тёплые помещения.
При этом сотрудники скорой медицинской помощи по Сыктывкару дополняют коллегу такими рекомендациями:
- не выходите уставшим или голодным;
- верхнюю одежду используйте непромокаемую, в обувь поместите тёплые стельки, а также наденьте шерстяные носки, они впитывают влагу. Щеки и шею защитите шарфом;
- перед выходом смажьте открытые участки тела специальным кремом (подойдёт также сало, животное масло);
- руки можно отогревать подмышками, при этом обувь не снимайте на морозе с конечностей, они набухнут;
- в случае поломки машины, её не покидайте, а вызовите помощь по телефону или ждите, пока проедет другой автомобиль.
Но бывает и такая ситуация, когда человек замерзает в лесу. В такой ситуации помогут следующие советы:
- Попытайтесь согреть себя физическими движениями. Но делайте это экономно, чтобы сохранить хоть какую-то энергию.
- Срубите еловые ветки, они хорошо укрывают от ветра.
- Ни в коем случае не растирайте лицо перчатками. Кристаллы снега могут нанести вред.
- В лесу ночуйте только при условии, что вы смогли развести огонь. Местность выбирайте в глубине, где меньше ветра. Угли в таком случае подложите под еловые ветки и сверху ими же укройтесь.
– Сотрудники скорой помощи первым делом создают максимальное тепло в машине (температуру могут увеличить до 50 градусов), – сообщает нам собеседники.
Далее они измеряют давление, проверяют количество кислорода в крови. Если какие-то показатели низкие, то медицинская бригада повышает их, чтобы привести человека в чувство.
А любите ли вы морозную погоду или больше предпочитаете тёплую зиму? Пишите в комментариях.