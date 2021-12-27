Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Как согреться на улице в сильный мороз: советы экспертов из Сыктывкара

Как согреться на улице в сильный мороз: советы экспертов из Сыктывкарафото из архива PG11.ru

Метеорологи из Коми ЦГМС в прогнозе на последнюю неделю 2021 года указывают, что морозы вновь вернутся в наш регион. И нам к ним нужно быть готовыми. Поэтому портал PG11.ru специально к зиме выяснил у экспертов, как согреться в сильный мороз.

Синоптик Коми ЦГМС Артём Шомысов советует увеличить количество одежды: 

– Под куртку – тёплый свитер, под штаны – тёплые подштанники, на основные носки ещё одни, –  сообщает Артём. 

Также он рекомендовал оставить небольшой зазор между одеждой. Это образует воздушную прослойку, которая позволит не допустить выход тепла наружу.

А вот главный врач Центра медицины катастроф Коми Михаил Сурин обращает внимание на следующее:

– Чтобы согреться и не замёрзнуть необходимо увеличить выработку тепла или уменьшить его отвод, – объясняет Михаил. 

Для этих целей он нам подсказал 4 способа: 

  • одевайтесь в соответствии с погодными условиями (обувь и головные уборы используйте из натуральных материалов, отдавайте предпочтение варежкам);
  • возьмите с собой в мороз термос с горячим сладким чаем с лимоном. Это придаст вам сил и поможет согреться;
  • физические упражнения. Не стойте неподвижно: прыгайте, ходите, пытайтесь согреться при помощи движения;
  • периодически заходите в тёплые помещения.

При этом сотрудники скорой медицинской помощи по Сыктывкару дополняют коллегу такими рекомендациями:

  • не выходите уставшим или голодным;
  • верхнюю одежду используйте непромокаемую, в обувь поместите тёплые стельки, а также наденьте шерстяные носки, они впитывают влагу. Щеки и шею защитите шарфом;
  • перед выходом смажьте открытые участки тела специальным кремом (подойдёт также сало, животное масло);
  • руки можно отогревать подмышками, при этом обувь не снимайте на морозе с конечностей, они набухнут;
  • в случае поломки машины, её не покидайте, а вызовите помощь по телефону или ждите, пока проедет другой автомобиль.

Но бывает и такая ситуация, когда человек замерзает в лесу. В такой ситуации помогут следующие советы:

  1. Попытайтесь согреть себя физическими движениями. Но делайте это экономно, чтобы сохранить хоть какую-то энергию.
  2. Срубите еловые ветки, они хорошо укрывают от ветра.
  3. Ни в коем случае не растирайте лицо перчатками. Кристаллы снега могут нанести вред.
  4. В лесу ночуйте только при условии, что вы смогли развести огонь. Местность выбирайте в глубине, где меньше ветра. Угли в таком случае подложите под еловые ветки и сверху ими же укройтесь.

– Сотрудники скорой помощи первым делом создают максимальное тепло в машине (температуру могут увеличить до 50 градусов), – сообщает нам собеседники.

Далее они измеряют давление, проверяют количество кислорода в крови. Если какие-то показатели низкие, то медицинская бригада повышает их, чтобы привести человека в чувство.

А любите ли вы морозную погоду или больше предпочитаете тёплую зиму? Пишите в комментариях.

...

Комментарии
  • 0

Читайте также:

Популярное

Последние новости