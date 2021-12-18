В Сыктывкаре спасли лыжника, который замерз настолько, что не мог двигаться

В Сыктывкаре чуть было не замерз 17-летний лыжник. К счастью, ему успели помочь спасатели, сообщает «Комиинформ».

Все случилось 17 декабря на лыжной базе «Динамо». В 16.15 в службу 112 поступил звонок от подростка. Он сказал, что лежит в сугробе около 10 километра лыжной трассы. Парень сообщил, что очень замерз и не способен двигаться.

На место выехали спасатели отряда СПАС-Коми. Найти подростка им помог еще один лыжник, который услышал крики о помощи. Замерзшего парня на санях довезли на скорой помощи. Врачи установили, что сильных обморожений у юноши не оказалось, однако диагностировали общее переохлаждение и госпитализировали.