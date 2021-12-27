В ДТП с автобусом на трассе Сыктывкар-Эжва серьезно пострадала женщина

Утром 27 декабря на трассе Сыктывкар-Эжва произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом. В ГИБДД рассказали подробности происшествия.

Авария случилась около 10.4. Водитель 1996 года рождения ехал на автобусе "ПАЗ" по трассе со стороны города в сторону Эжвы. На девятом километре этой дороги он наехал на автомобиль Lada Largus, которым управлял водитель 1988 года рождения.

В результате ДТП пострадала женщина 1961 года рождения, которая была на переднем сиденье Lada. Ей поставили диагноз: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытая травма шейного грудного позвоночника.



Примечательно то, что рядом с этим местом произошло еще несколько ДТП, однако в ГИБДД не подтверждают их взаимосвязь. Сотрудники ДПС работают на месте происшествия.