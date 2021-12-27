На трассе между Сыктывкаром и Эжвой пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль

27 декабря в 10.40 на трассе между Сыктывкаром и Эжвой произошло ДТП, в котором автобус протаранил легковой автомобиль.
Как сообщил пассажир автобуса, ДТП произошло между Нижним и Верхним Човом на подъеме. По словам очевидца, в аварии виноват водитель автобуса, так как его ослепило солнце.
На месте работают сотрудники ДПС. Подробности происшествия уточняются.
Увидели что-то необычное
? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Про Город Сыктывкар | Новости
или на сайте в разделе «Предложить новость»
, указав имя и телефон. Очевидец получает гонорар в размере 200 рублей за сообщение и медиаматериалы. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА
в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.
...