На трассе между Сыктывкаром и Эжвой пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль

27 декабря в 10.40 на трассе между Сыктывкаром и Эжвой произошло ДТП, в котором автобус протаранил легковой автомобиль.

Как сообщил пассажир автобуса, ДТП произошло между Нижним и Верхним Човом на подъеме. По словам очевидца, в аварии виноват водитель автобуса, так как его ослепило солнце.