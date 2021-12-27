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На трассе между Сыктывкаром и Эжвой пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль

На трассе между Сыктывкаром и Эжвой пассажирский автобус протаранил легковой автомобильФото очевидца

27 декабря в 10.40 на трассе между Сыктывкаром и Эжвой произошло ДТП, в котором автобус протаранил легковой автомобиль.

Как сообщил пассажир автобуса, ДТП произошло между Нижним и Верхним Човом на подъеме. По словам очевидца, в аварии виноват водитель автобуса, так как его ослепило солнце.

На месте работают сотрудники ДПС. Подробности происшествия уточняются. 

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