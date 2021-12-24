Виктория Лопырева: «Республике Коми мой муж отдал всего себя»

Виктория Лопырева подвела итоги года. Пост на эту тему появился на ее странице в Instagram.
Знаменитость решила выбрать 12 ярчайших моментов своего 2021 года. Среди них она отметила первый футбол со своим сыном, Назначение на должность посла павильона России 🇷🇺 на Экспо, Полёт на Белуху, многое другое и, конечно, поездку в Коми:
- Маньпупунёр в республике Коми. Место абсолютной силы и всепоглощающей энергии. Республика, которой мой муж отдал всего себя…, - сообщила Виктория в своем посте в соцсети.
- Задумайтесь, а как прошёл ваш 2021? Что принесло радость? Похвалите себя. За что бы то ни было. За великое или малое. Уверена, каждому есть чем поделиться. Начнём? – подвела итог знаменитость.
Напомним, ранее модель Виктория Лопырева рассказала в интервью о том, как провела это лето в Коми. Жена зампредседателя правительства региона поделилась, что нашла в республике места силы.