Виктория Лопырева: «Республике Коми мой муж отдал всего себя»

Виктория Лопырева подвела итоги года. Пост на эту тему появился на ее странице в Instagram.

Знаменитость решила выбрать 12 ярчайших моментов своего 2021 года. Среди них она отметила первый футбол со своим сыном, Назначение на должность посла павильона России 🇷🇺 на Экспо, Полёт на Белуху, многое другое и, конечно, поездку в Коми:

- Маньпупунёр в республике Коми. Место абсолютной силы и всепоглощающей энергии. Республика, которой мой муж отдал всего себя…, - сообщила Виктория в своем посте в соцсети.