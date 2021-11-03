Модель Виктория Лопырева рассказала про «места силы» в Коми

Виктория Лопырева: Думаю, что, как и многие, я заново открыла для себя Россию в период пандемии и закрытия границ. Конечно, я много слышала, что "не Сочи единым" жива страна, но в этом году открыла для себя Алтай, Мурманскую область, Республику Коми. Для меня, южанки, это было непросто, но это того стоило! Энергетика сумасшедшая!

Виктория, много ли вам приходилось путешествовать по России? В каких местах вы побывали, какое вам показалось наиболее сильным - эмоционально ли, энергетически? Где вы отдыхали в этом году?

Модель Виктория Лопырева рассказала в интервью « Российской газете » о том, как провела это лето в Коми. Жена зампредседателя правительства региона поделилась, что нашла в республике места силы. Приводим текст Ларисы Ионовой.

Бескрайние леса, нетронутая природа, но главное - люди, которые сохраняют традиции и рады гостям. Удалось познакомиться с регионом получше, посетить удивительные туристические места, настоящие визитные карточки республики. А еще прокатиться на настоящей "вахтовке", это такой автобус на базе "КамАЗа". Сбылась моя детская мечта!

Что вы узнали об этом уголке нашей страны, чего не знали раньше? Какое блюдо там попробовали впервые?

Виктория Лопырева: Моя мама, мой дедушка жили в Воркуте, поэтому я с детства слышала рассказы про суровую зиму, актированные дни и северное сияние. В финно-угорском этнопарке узнала много интересного из жизни наших предков: каким был быт, как одевались, какие песни пели. Женщине приходилось быть физически очень сильной. Из блюд понравились шаньги, это что-то вроде ватрушек: начинка не внутри, а снаружи. Вот все хочу такие шаньги дома приготовить, но где взять морошку, ума не приложу! Я увидела одно из семи чудес света - сказочный Мань-Пупу-Нер.

Плато Мань-Пупу-Нер - место силы шаманов племени манси. Название достопримечательности переводится как Малая гора идолов. Оно находится в междуречье рек Илыч и Печоры. Тысячи лет назад это были горы, а сейчас это семь возвышений высотой от 30 до 42 метров. Останцы имеют причудливые очертания: похожи на голову лошади или фигуру человека. Согласно легенде, великаны пытались украсть прекрасную дочь вождя Аим, но превратились в камень. Столбы выветривания Мань-Пупу-Нер - это место силы!

Бывают места, в которых чувствуешь себя особенно легко, свободно, спокойно, наполнено. То, что я испытала здесь, - другое. Сильный ветер, который меня ужасно раздражает и всегда выдувает из меня энергию - в прямом смысле слова, как будто помог мне сделать генеральную уборку в собственной голове. Я поняла, что иногда нужно проявить снисходительность и простить чьи-то слабости. Мань-Пупу-Нер называют кладбищем темных сил, именно тут можно оставить весь негатив и тревоги и вернуться обнуленным. Вещи, которые кажутся невероятно важными, вдруг теряют свою актуальность, и ты понимаешь, что именно сейчас ты совершенно счастлив и благодарен за все уроки.

Что, по-вашему, нужно сделать, чтобы туда больше ездили туристы?

Виктория Лопырева: Нужно проделать большую работу. Не бывает такого, что вот нарисовал модный логотип или провел пресс-тур, и все - поехали туристы! Надо создавать туристические маршруты, развивать места размещения, чтобы каждый мог найти тур по душе и по карману. И очень важно, чтобы были недорогие пакетные туры, побольше хороших отелей, удобных рейсов, безбарьерная среда для маломобильных. Важна транспортная доступность, удобные рейсы самолетов. И постоянно, неустанно продвигать регион, придумывать креативный мерч, устраивать мероприятия. В мире много красивых мест, надо выиграть битву за туристов!

Жалею иногда, что у меня нет туристического агентства. Конечно, им сейчас очень тяжело, но перспективы прекрасные. Что мешает внутреннему туристическому движению?

В первую очередь, конечно, отсутствие дорог, инфраструктуры, но еще, что очень важно, недостаток информации. Байкал, Алтай на слуху, а посмотрите, какой потрясающий этнопарк находится в часе езды от столицы Коми - Сыктывкара. Лететь сюда из Москвы всего час двадцать, а впечатлений масса. Парк воссоздает быт народностей Коми, здесь живет лосенок Максик, ему два года. Мы его яблоками кормили. Я убеждена, что Коми надо вернуть в федеральную повестку. Создавать туристическую и инвестиционную инфраструктуру. Тогда люди будут не уезжать, а приезжать.