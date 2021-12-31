Жители одного из сел Коми смогут сами выбрать время новогоднего салюта

Жителям села Объячево предлагают самим выбрать время новогоднего салюта. Они смогут сделать это на портале Госуслуг, сообщает «Комиинформ».
Оставить свое мнение можно, перейдя по баннеру на официальном портале муниципалитета, который находится в левом верхнем поле.
Правда, любое время выбрать не получится. Предложено только три варианта:
- 31 декабря 2021 года в 22:00
- 1 января 2022 года в 01:00
- 1 января 2022 года в 01:30
Итоги голосования будут подведены 29 декабря 2021 года.
Кстати, в Сыктывкаре тоже прогремит праздничный салют. В это время в городе перекроют ряд дорог. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.