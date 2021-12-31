Жители одного из сел Коми смогут сами выбрать время новогоднего салюта

Жителям села Объячево предлагают самим выбрать время новогоднего салюта. Они смогут сделать это на портале Госуслуг, сообщает «Комиинформ».

Оставить свое мнение можно, перейдя по баннеру на официальном портале муниципалитета, который находится в левом верхнем поле.

Правда, любое время выбрать не получится. Предложено только три варианта: