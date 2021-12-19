Какие дороги перекроют в Сыктывкаре на новогодний салют

Кроме того, с 07.00 24 декабря до 20.00 25 декабря будет ограничено движение транспорта от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома № 10 по ул. Коммунистической (стоянка ПАО "Ростелеком") на время проведения ярмарки "Новогодний калейдоскоп".

Согласно постановлению мэрии, с 20.00 31 декабря 2021 года до 02.30 1 января 2022 года ограничат движение транспорта:

- по ул. Славы от пересечения с проспектом Бумажников до пересечения с ул. Мира 1 января 2022 года с 00.30 до 04.00.

Изменение маршрутов движения автобусов на период перекрытия улицы в Эжвинском районе 1 января 2022 года с 00.30 до 04.00:

№№ 11, 27, 14, 54 - Ухтинское шоссе - площадка на перекрёстке ул. Славы и пр. Бумажников - пр. Бумажников - ул. Маяковского - ул. Мира - далее по обычному маршруту.

№ 13 - ул. Мира - ул. Маяковского - пр. Бумажников (с остановкой напротив т/ц "Меркурий") - Ухтинское шоссе - далее по обычному маршруту.