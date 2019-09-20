Как подготовить праздничный стол, который всех поразит: советы фуд-блогера из Сыктывкара

Дождались, друзья! До Нового года осталась всего неделя! И если до этого момента вы не задумывались о праздничном столе, то теперь откладывать уже некуда.

Готовить на всю семью - дело непростое. Поэтому сегодня мы обратились к фуд-блогеру Юлии Панюковой. Она рассказала о том, как облегчить процесс подготовки вкусностей, а также поделилась с нашими читателями потрясающим рецептом.

Один из главных вопросов - это, конечно же, как угодить символу года. Чем угощать Тигра? И есть ли в этом году какие-то кулинарные тренды, которые ни в коем случае нельзя пропустить?

Если говорить о трендах в кулинарии, то я за ними особо не слежу и придерживаюсь позиции «Всё хорошо и полезно в меру». Думаю, что именно с таким настроем и нужно встречать Новый 2022 год.

Символом 2022 года является тигр. Это хищное животное, основой рациона которого является мясо. Поэтому если вы верите в символы, то обязательно добавьте к праздничному столу мясо, - рассказала Юлия.

Большинство сыктывкарских хозяек, к сожалению, проводит 31 декабря не отдыхая в нарядном платье, а стоя в фартуке у плиты. Неужели с этим ничего нельзя сделать? Или есть маленькие хитрости, которые помогут ускорить процесс готовки?

Мой совет для некоторых, вероятно, окажется совершенно не новым. Суть его проста: четко и заблаговременно продумать меню для новогоднего стола. Желательно это сделать за 2-3 недели до праздника.

От чего вам надо отталкиваться:

Количество гостей и кто это будет: сколько взрослых, детей? Сколько мужчин и сколько женщин? От этого зависит расчет меню. А может, вы празднуете только в кругу семьи? В этом случае, задача по меню во много раз упрощается.

Подумайте о ваших кулинарных предпочтениях и предпочтениях ваших гостей.

Запишите предварительное меню. Кстати, будет интереснее его составлять, если вы привлечете к обсуждению праздничного меню семью и тех, кто планирует наведаться к вам в гости. Это создаст праздничную атмосферу подготовки и ожидания главного зимнего праздника.

По меню составьте список необходимых продуктов. Посмотрите по списку продукты, которые можно купить заблаговременно с достаточным сроком хранения. Это поможет вам психологически легче пережить финансовые затраты на приготовление праздничного стола, а не в один момент расстаться с крупной суммой денег на необходимые продукты. Кстати, заблаговременная покупка таких продуктов поможет по итогу затратить меньшую сумму, так как к Новому году, особенно в канун праздника, ценники на продукты становятся выше. А иногда человек уже просто не смотрит на ценник и старается просто быстрее закупиться.

30 декабря можно постепенно заняться заготовками. Определитесь с продуктами, которые можно заранее подготовить к использованию: отварите овощи, яйца, вымойте фрукты и другие овощи, которые будут использоваться в сыром виде, замаринуйте мясо и так далее.

Главный совет в подготовке новогоднего стола — это не взваливать на себя все хлопоты, а распределить обязанности на всю семью. Также можно подключить к подготовке гостей, которые к вам придут. Это поможет почувствовать дух праздника.

Совсем недавно Юлия Панюкова приняла участие в III всероссийском онлайн-конкурсе на лучшее новогоднее блюдо. Ее работа получила высокую оценку от известного шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева. Поэтому мы попросили фуд-блогера поделиться своими секретами, которые помогают сделать любое блюдо вкуснее.