Как подготовить праздничный стол, который всех поразит: советы фуд-блогера из Сыктывкара

Дождались, друзья! До Нового года осталась всего неделя! И если до этого момента вы не задумывались о праздничном столе, то теперь откладывать уже некуда.
Готовить на всю семью - дело непростое. Поэтому сегодня мы обратились к фуд-блогеру Юлии Панюковой. Она рассказала о том, как облегчить процесс подготовки вкусностей, а также поделилась с нашими читателями потрясающим рецептом.
Один из главных вопросов - это, конечно же, как угодить символу года. Чем угощать Тигра? И есть ли в этом году какие-то кулинарные тренды, которые ни в коем случае нельзя пропустить?
Если говорить о трендах в кулинарии, то я за ними особо не слежу и придерживаюсь позиции «Всё хорошо и полезно в меру». Думаю, что именно с таким настроем и нужно встречать Новый 2022 год.
Символом 2022 года является тигр. Это хищное животное, основой рациона которого является мясо. Поэтому если вы верите в символы, то обязательно добавьте к праздничному столу мясо, - рассказала Юлия.
Большинство сыктывкарских хозяек, к сожалению, проводит 31 декабря не отдыхая в нарядном платье, а стоя в фартуке у плиты. Неужели с этим ничего нельзя сделать? Или есть маленькие хитрости, которые помогут ускорить процесс готовки?
Мой совет для некоторых, вероятно, окажется совершенно не новым. Суть его проста: четко и заблаговременно продумать меню для новогоднего стола. Желательно это сделать за 2-3 недели до праздника.
От чего вам надо отталкиваться:
- Количество гостей и кто это будет: сколько взрослых, детей? Сколько мужчин и сколько женщин? От этого зависит расчет меню. А может, вы празднуете только в кругу семьи? В этом случае, задача по меню во много раз упрощается.
- Подумайте о ваших кулинарных предпочтениях и предпочтениях ваших гостей.
- Запишите предварительное меню. Кстати, будет интереснее его составлять, если вы привлечете к обсуждению праздничного меню семью и тех, кто планирует наведаться к вам в гости. Это создаст праздничную атмосферу подготовки и ожидания главного зимнего праздника.
- По меню составьте список необходимых продуктов. Посмотрите по списку продукты, которые можно купить заблаговременно с достаточным сроком хранения. Это поможет вам психологически легче пережить финансовые затраты на приготовление праздничного стола, а не в один момент расстаться с крупной суммой денег на необходимые продукты. Кстати, заблаговременная покупка таких продуктов поможет по итогу затратить меньшую сумму, так как к Новому году, особенно в канун праздника, ценники на продукты становятся выше. А иногда человек уже просто не смотрит на ценник и старается просто быстрее закупиться.
- 30 декабря можно постепенно заняться заготовками. Определитесь с продуктами, которые можно заранее подготовить к использованию: отварите овощи, яйца, вымойте фрукты и другие овощи, которые будут использоваться в сыром виде, замаринуйте мясо и так далее.
- Главный совет в подготовке новогоднего стола — это не взваливать на себя все хлопоты, а распределить обязанности на всю семью. Также можно подключить к подготовке гостей, которые к вам придут. Это поможет почувствовать дух праздника.
Совсем недавно Юлия Панюкова приняла участие в III всероссийском онлайн-конкурсе на лучшее новогоднее блюдо. Ее работа получила высокую оценку от известного шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева. Поэтому мы попросили фуд-блогера поделиться своими секретами, которые помогают сделать любое блюдо вкуснее.
Чтобы сделать вкусные блюда к новогоднему столу и не остаться разочарованным, выбирайте проверенные вами рецепты, готовьте из качественных продуктов. Если вы понимаете, что не сможете выделить нужное количество времени для определенного блюда, откажитесь от него и подумайте над альтернативой.
Еще один совет, а точнее девиз, с которым я всегда начинаю готовить – это “Готовьте с душой, а заправляйте любовью”. У вас никогда не получится вкусного блюда, если вы будете готовить без желания и с плохим настроением, - рассказала Юлия.
Во время участия в конкурсе Юлия Панюкова одержала победу в номинации "Лучшая селедка под шубой", представив блюдо "Столовая королевишна". Сегодня она с радостью поделилась этим рецептом с читателями портала “ПроГород”. Внимательно читаем и сохраняем себе.
Селедочка в шубе «Столовая королевишна»
Фишки салата – маринованный красный лук, никакого майонеза и оригинальная подача в виде рыбки.
Для салата потребуется:
- Филе сельди – 250 гр.
- Свекла – 2 шт. (средние)
- Морковь – 3 шт. (средние)
- Картофель – 3 шт. (средние)
- Лук красный – 1 шт.
- Зелень – пучок (лук, укроп, петрушка)
- Яйцо – 3 шт.
Все ингредиенты примерно от 200 до 250 грамм.
Для соуса:
- Сметана – 250 гр
- Горчица «Дижонская» – 0,5 ст.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Чёрный перец – 0,5 ч.л.
- Гранулированный чеснок – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
Для маринованного лука:
- Красный лук – 1 шт.
- Тёплая вода – 150 мл
- Яблочный уксус – 1 ст.л.
- Сахар – 0,5 ч.л.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
Для украшения:
- Творожный сыр – 150 гр
- Сметана – 1 ст.л.
- Салат «Фриллис» (или любой другой листовой) – пучок
- Свекла – 1 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
Также для формы понадобится фольга. Начинаем готовить!
Фото с сайта pixabay.com
- Свеклу, морковь, картофель, яйца отварить и натереть на терке.
- Селедку нарезать кубиком.
- Нашинковать мелко зеленушку.
- Красный лук нарезать тонкими слайсами и опустить в теплую воду. К нему добавить уксус, соль, сахар и оливковое масло. Оставить мариноваться на 3 часа или можно на сутки убрать в холодильник.
- Для соуса смешать сметану, горчицу, чеснок, паприку, черный перец, соль. Можно добавить немного сахара.
- Сложите из фольги форму в виде туловища рыбки.
- Форму ставим на плоскую тарелку и выкладываем слои: картофель + соус + сельдь + маринованный лук + зеленушка + соус + яйцо + соус + морковь + соус + свекла + соус. Снимите фольгу.
- Для украшения и формирования рыбки нарезать тонкими слайсами морковь и свеклу. Из них вырежьте одинаковые кружочки. Выложите «чешуйки» начиная от хвоста рыбы.
- Для хвоста и плавника сделайте из тертого картофеля подложку. Уложите на них хвост и плавник из салата «Фриллис».
- Из яйца вырежьте корону.
- Украсьте кремом из творожного крема. Для этого смешайте творожный сыр и одну ложку сметаны. Выложите крем в кондитерский мешок и украсьте по вашему желанию.
- Добавьте детали по своему вкусу и фантазии.
- Сельдь под шубой «Столовая королевишна» готова!
Приятного аппетита!