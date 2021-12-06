Константин Ивлев похвалил фуд-блогера из Коми

Фуд-блогер из Коми Юлия Панюкова получила высокую оценку от известного шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева. Девушка стала победительницей в одной из номинаций III всероссийского онлайн-конкурса на лучшее новогоднее блюдо, пишет БНК.

Так, Юлия Панюкова одержала победу в номинации "Лучшая селёдка под шубой", представив блюдо "Столовая королевишна". От других участников его отличало отсутствие майонеза, маринованный красный лук и оригинальная подача.