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Константин Ивлев похвалил фуд-блогера из Коми

Константин Ивлев похвалил фуд-блогера из КомиСкриншот из видео

Фуд-блогер из Коми Юлия Панюкова получила высокую оценку от известного шеф-повара и ресторатора Константина Ивлева. Девушка стала победительницей в одной из номинаций III всероссийского онлайн-конкурса на лучшее новогоднее блюдо, пишет БНК

Так, Юлия Панюкова одержала победу в номинации "Лучшая селёдка под шубой", представив блюдо "Столовая королевишна". От других участников его отличало отсутствие майонеза, маринованный красный лук и оригинальная подача.

— Спасибо Константину, его команде и всем причастным к этому замечательному, вкусному, новогоднему проекту, — поблагодарила организаторов конкурса жительница Коми. 

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