В Коми уволили офицера ГИБДД, которого обвиняли в наезде на ногу

Осенью прошлого года житель Коми Иван Елохин рассказывал историю, которая приключилась с ним. Мужчина утверждал, что начальник УГИБДД по Сысольскому району Григорий Пунегов переехал ему ногу.

Изучение дела и суды по нему шли долго. Сперва инспекторы ДПС и вовсе отказали Ивану в возбуждении дела об административном правонарушении, однако суд постановил, что это было преждевременно. Дело о причинении вреда здоровью отправили на повторное рассмотрение.

Настойчивость Ивана все же дала результаты: