В Коми уволили офицера ГИБДД, которого обвиняли в наезде на ногу

Осенью прошлого года житель Коми Иван Елохин рассказывал историю, которая приключилась с ним. Мужчина утверждал, что начальник УГИБДД по Сысольскому району Григорий Пунегов переехал ему ногу.
Изучение дела и суды по нему шли долго. Сперва инспекторы ДПС и вовсе отказали Ивану в возбуждении дела об административном правонарушении, однако суд постановил, что это было преждевременно. Дело о причинении вреда здоровью отправили на повторное рассмотрение.
Настойчивость Ивана все же дала результаты:
– Органы не отреагировали вовремя. Всё это тянулось год. Казалось, что Пунегов хотел уйти от ответственности. Мы обратились к депутату Татьяне Саладиной. Она посмотрела все документы и решила обратиться к главе МВД Коми Андрею Сицскому. Мы с Татьяной Саладиной и юристом Надеждой Яровиковой пошли к нему. На встрече Сицский сказал, что такие люди не должны работать в органах. И спустя некоторое время мне приходит ответ, что Григорий Пунегов уволен, – рассказал Иван.
Мужчина благодарит всех, кто помог ему восстановить справедливость.