Какое наказание ждет вандалов, изрисовавших качели на площадке под часами в Сыктывкаре

16 декабря мэрия Сыктывкара опубликовала фотографии с испорченными вандалами новыми качелями на площадке под часами. По поводу надписей Жилкомхоз, а также собственники близлежащих коммерческих помещений отправили обращение в полицию. Что грозит вандалам?

Вообще, даже эти надписи или “тэги” попадают под понятие “граффити”, за незаконное нанесение которого на поверхностях зданий, крыш, стенах и лестницах предусмотрена ответственность по статье 214 УК РФ (вандализм). По этой статье грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360 часов, или исправительные работы на срок до одного года, или арест на срок до трех месяцев, также принудительные работы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

