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Центр Сыктывкара изуродовали вандалы

Центр Сыктывкара изуродовали вандалыФото пресс-службы мэрии Сыктывкара

Вандалы расписали «тэгами» новые качели на площадке под часами, а также фасады домов по адресам: Коммунистическая, 20 (рядом с «Домом быта») и Первомайская, 83 (бывшая гостиница «Центральная»). Подробности сообщает администрация города. 

Качели привели в порядок работники МКП «Жилкомсервис». Предприятие обратилось в полицию, чтобы найти виновных и привлечь к ответственности. В этом помогут записи с камер, которые есть на площадке под часами. Также в правоохранительные органы обратились и владельцы коммерческих помещений в домах, которые разрисовали неизвестные.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова резко негативно отреагировала на акты вандализма.

«Всё-таки благоустройство Сыктывкара ведётся в расчете на бережное отношение со стороны горожан. Очень жаль, что находятся исключения и отдельные «умельцы», которые буквально уродуют окружающее пространство. Призываю всех сыктывкарцев внимательно относится к подобным проявлениям и при наличии таковых незамедлительно обращаться в полицию», – отметила Наталья Хозяинова.

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