Центр Сыктывкара изуродовали вандалы

Вандалы расписали «тэгами» новые качели на площадке под часами, а также фасады домов по адресам: Коммунистическая, 20 (рядом с «Домом быта») и Первомайская, 83 (бывшая гостиница «Центральная»). Подробности сообщает администрация города.

Качели привели в порядок работники МКП «Жилкомсервис». Предприятие обратилось в полицию, чтобы найти виновных и привлечь к ответственности. В этом помогут записи с камер, которые есть на площадке под часами. Также в правоохранительные органы обратились и владельцы коммерческих помещений в домах, которые разрисовали неизвестные.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова резко негативно отреагировала на акты вандализма.