Из Сыктывкара в сборную России: тренеры рассказали,как воспитать из ребенка звезду футбола

В нашу школу мы приглашаем всех детей. Главные требования - это желание и открытый интерес, - рассказал тренер "Атлетики" Константин.

Пожалуй, это один из самых популярных вопросов среди родителей. И тут многое зависит от того, где именно вы и ваш ребенок хотите заниматься.

Сказать конкретно, во сколько лучше отдавать ребенка на футбол - сложно. Нужно смотреть на каждого в отдельности. Кому-то и в 4 года уже можно и нужно заниматься, а кто-то и в 5-6 лет еще не готов. Все дети разные. У всех разное развитие. Детишки должны быть готовы получать информацию, хоть и в игровой форме. Хотя конечно, многое тут зависит и от тренера: насколько он сможет заинтересовать каждого ребенка и раскрыть его, - пояснил Игорь.

А вот набор в Государственную футбольную школу начинается с 7 лет. Именно этот возраст, по словам Игоря Макарова, прописан в федеральных стандартах по этому виду спорта.

Обычно в этом возрасте у детей очень много энергии. Им хочется бегать, прыгать, узнавать новое, много играть и вести очень активный образ жизни. Также большинство детей уже готово воспринимать минимальные задания тренера, слушать его, выполнять простые упражнения и взаимодействовать с другими детьми, - пояснил тренер школы Константин Лобанов.

Разумеется, начинать тренировки нужно с самого детства. Однако, как оказалось, у сыктывкарских родителей есть выбор. Они сами вместе с ребенком могут решить, в каком возрасте приступить к занятиям. Например, в частной футбольной школе “Атлетика” деток принимают с трех лет.

Сегодня, 10 декабря, во Всемирный день футбола, мы выяснили, возможно ли в Сыктывкаре воспитать будущего футболиста. О том, как проходят тренировки и что нужно сделать, чтобы попасть в сборную страны, порталу “ПроГород” рассказали тренеры Игорь Макаров и Константин Лобанов.

Каждый родитель хочет для своего ребенка самого лучшего. Хороших оценок, крепкого здоровья и, конечно же, светлого будущего. Кто-то видит свое чадо успешным врачом, кто-то юристом. А есть те, кто мечтает о карьере профессионального спортсмена.

А вот попасть в Государственную школу будет немного сложнее. Там желающим придется пройти отбор.

Ребята выполняют контрольные упражнения: несколько вариантов бега, прыжок в длину с места, отжимания. Также претенденты поучаствуют в коллективной игре. На основании результатов принимается решение, зачислят ребенка в футбольную школу или нет, - рассказывает Игорь.

Фото из архива Константина Лобанова

Тренировки

Многих родителей пугает неизвестность. Как именно будут проходить тренировки? Чему детей будут учить на занятиях? Наши герои раскрыли подробности.

Тренировки обычно состоят из разминки, основной части, заминки и растяжки. Если говорить о детях до 6 лет, то для них, конечно же, занятия выстраиваются в игровой форме и максимально просто. Так, чтобы малышам было весело и интересно. А вот уже с 7 до 14 лет тренировки начинают усложняться. Добавляются более сложные схемы, приемы и техники.

Несмотря на то, что поначалу занятия выглядят довольно просто, нельзя недооценивать их важность. Через игру ребята учатся координации, контролю над своим телом и ловкости. Несмотря на популярное мнение, чтобы играть в футбол, недостаточно просто бегать. Нужно делать это правильно. Этому и будет учить тренер. Уже на первом этапе подготовки, в детском возрасте, участники команды будут учиться правильно вести мяч и бить по нему, а также прыгать в разных вариациях, что тоже важно.

Ну и, конечно, нужно научить ребенка думать. Как говорил один выдающийся футболист Андреа Пирло, “В футбол играют головой. А ноги - лишь инструмент". Поэтому ни в коем случае нельзя форсировать подготовку, иначе это может привести к плачевным последствиям, - отметил Игорь Макаров.

Фото из архива Константина Лобанова

С годами, конечно же, тренировки меняются. Юных спортсменов учат не только физической подготовке, но и тактике. Например, в 5 лет ребята будут учиться правильно вести мяч и обходить конусы, а уже в 10 - делать передачу партнеру, бить по воротам и, разумеется, обводить соперника. А чуть позже в тренировках появится и тактическая часть.

У малышей тренировки проходят от двух раз в неделю и длятся по часу. Дальше длительность и количество тренировок, разумеется, увеличится.

Например, я также тренирую группу старших ребят 2007-2009 годов рождения в Детском футбольном клубе "Юная Генерация". Там ребята занимаются уже 3-4 раза в неделю по полтора часа. Кстати, клубу "Юная Генерация" в этом году исполнилось уже 10 лет. Пользуясь случаем, поздравляю их еще раз, - рассказал Игорь Макаров.

Редакция портала “ПроГород” присоединяется к поздравлениям!

Фото из архива Игоря Макарова

Финансовая составляющая

Разумеется, редко какое детское хобби обходится без финансовых вложений. А если ребенок планирует в будущем связать свою жизнь с этим направлением, то средств потребуется еще больше.

Да, нужно быть готовым к финансовым вложениям. Занятия с тренером платные, а участие в турнирах подразумевает оплату организационного взноса за команду, - отметил Константин Лобанов.

Однако иногда родителям оказывается поддержка. Так, в государственной футбольной школе часть расходов на себя берет государство. А в некоторых частных школах эту роль на себя берет руководство учебного заведения. Например, в “Атлетике” предоставляется бесплатная форма и частичное финансирование организационных взносов.

Иногда родители самостоятельно собирают средства, чтобы закупить для команды одинаковую форму, костюмы, куртки, шапки и так далее. Это не обязательные расходы, но украшение команды, которое стоит денег.

Также по желанию родителей и самого ребенка может появится еще одна графа расходов. Речь идет об индивидуальных занятиях с тренером.

Индивидуально с тренером занимаются единицы. Правда, такого у нас в городе сейчас практически сейчас нет. Тут уж у всех тренеров свои расценки , которые зависят от аренды зала и класса, а также жадности тренера (смеется). Я советую ребятам, которые хотят достичь чего-то большего, просто выходить дополнительно в свободное от тренировок и учебы время на улицу с мячом и играть как можно больше. Что-то отрабатывать, бить по воротам… От этого будет больше толку. А уже если что-то не получается - подходить к своему тренеру и спрашивать, - посоветовал Игорь.

Фото из архива Константина Лобанова

Будущая карьера маленького футболиста

Получится ли у простого мальчишки из Сыктывкара стать звездой футбола? Или о таком могут мечтать лишь ребята из столицы?

У нас есть такие команды по мини-футболу, как «Ухта» и «Новая генерация», которые выступают в Париматч-Суперлиге России. Например, этим летом один из участников “Генерации” перешел в команду “Уфа”, закрепился и теперь играет там. Несколько ребят из наших команд уже неоднократно вызывались в главную и молодежную команды страны, - поделился Игорь.

Как оказалось, шансы есть. Но для этого нужно очень постараться.

Чтобы попасть в Сборную России, нужны, в первую очередь, огромное желание, трудолюбие, упорство и старание. Также потребуется немалая финансовая поддержка от родителей, чтобы вывозить ребенка на просмотры в крупные футбольные клубы страны, - добавил Константин.

Однако и это еще не все.

На деле должно сложиться много факторов, которые зависят не только от самого игрока. Например, видение и отношение тренера сборной. Нужно понимать, что в России много таких ребят, поэтому игрок должен чем-то «зацепить» тренера. Это может быть самоотдача, быстрота принятия решения, техника работы с мячом и многое другое, - пояснил Игорь Макаров.

По словам тренеров, игрок, который хочет добиться успеха, должен обладать трудолюбием, упорством, старанием, силой воли и настырностью. И, конечно же, очень сильно любить футбол несмотря ни на что!

Кстати, в августе 2020 года состав футбольного клуба «Ростов», который выступает в крупнейшей российской лиге, пополнил игрок Александр Смирнов. А это парень, который начинал свою карьеру именно в мини-футбольных залах Сыктывкара!

Фото из архива Константина Лобанова

Первые соревнования

Многих родителей интересует, спустя сколько времени они смогут подняться на трибуну и поддержать свое чадо, участвующее в матче. Как оказалось, в разных школах это происходит немного по-разному.

По современным правилам футбола, не рекомендуется устраивать соревнования для неподготовленных детей не только физически, но и эмоционально. Этого чаще хотят родители. А детям, на самом деле, просто хочется играть в футбол, независимо от результата. Мы в “Атлетике” устраиваем внутренние турниры 2 раза в год. Там дети играют в футбол с другими ребятами нашего клуба и не испытывают сильного стресса при поражении. А вот начиная, примерно, с 7 лет мы принимаем участие в городских и региональных турнирах. Но все в умеренных количествах, чтобы ребенок не потерял интереса ни к футболу, ни к спорту в общем, - рассказывает Константин Лобанов.

В Республиканской спортивной школе все происходит следующим образом:

Весной у нас проходит турнир, который называется «Новые имена». В нем участвуют ребята первого года обучения, которые отобрались в футбольную школу. Зачастую это первые серьезные соревнования ребят. Получается, они пробуют себя в соревнованиях спустя 7 месяцев. Соперников им подбирают исходя из года рождения, то есть все ребята одного возраста. А там дальше уже бывает по-разному, - подвел итог Игорь Макаров.

Как рано отдавать своего ребенка в футбол, каждый родитель решает самостоятельно. Если ребенок рассматривает это увлечение исключительно как хобби, спортивная школа - отличный вариант досуга. А если же чадо мечтает о карьере футболиста, у сыктывкарских тренеров достаточно опыта, чтобы помочь ему в этом. Главное - стараться и каждый день идти к исполнению мечты.