Футболист из Сыктывкара будет выступать в Лиге Европы

4 августа ряды футбольного клуба «Ростов» пополнил 24-летний Александр Смирнов. Это парень, который первые свои шаги в профессиональной карьере начинал в мини-футбольных залах Сыктывкара. Сейчас же Александру предстоит завоевать место в основе нового клуба, который выступает в главной российской лиге, а в этом году еще и в Лиге Европы - втором по значимости европейским футбольном турнире после Лиги Чемпионов. Журналист газеты «Республика» Ярослав Севрук взял большое интервью у Александра Смирнова.

Фото: пресс-службы ФК «Химки»

Где-то пишут, что вы родом из Коми, где-то – что из Кировской области. Все-таки где вы родились?

– Родился в Кировской области, в городе Кирсе. Первый класс отучился там, а потом по семейным обстоятельствам мы с мамой переехали в Эжвинский район Сыктывкара. Примерно до девятого класса жил в Эжве.

В каком возрасте стали посещать занятия по футболу?

– Как только приехал, мне было лет девять. Первый раз пошли со знакомым парнишкой, именно он и предложил сходить на тренировку. С того момента все и началось. Тренировался под руководством Анатолия Михайловича Шишова. Зимой мы тренировались в зале спорткомплекса «Бумажник», летом выходили на поле, которое там рядом находится.

В этом сезоне на этом поле играл сыктывкарский бенди-клуб «Строитель» из-за реконструкции республиканского стадиона. За новостями спорта Коми успеваете следить?

– Честно сказать, особо не слежу, но бывает, что могу посмотреть игру «Новой генерации». Нечасто, но бывает. Смотрел их последний матч в розыгрыше плей-офф с «Газпромом». Не всю игру, только начало, потому что тренировка была, потом результат уже узнал – проиграли 1:2.

Приезжать в Коми удается?

– Давно не был, но очень хотелось бы приехать. Все-таки провел много лет в Сыктывкаре, естественно, скучаю по городу. Лет пять не был в столице Коми. Два года назад планировал приехать, но так в карьере получилось, что улетел в другую страну играть. Когда вернулся в Москву, проводил время с родными. Плюс еще была травма, нужно было восстанавливаться. Поэтому как-то все это перенеслось. Конечно, хотелось бы съездить к знакомым, с тренерами повидаться, с которыми начинал путь в большой футбол. Когда мы вышли в финал Кубка России, мне написал Николай Николаевич Славгородский (сыктывкарский тренер – авт.). Нашел меня «ВКонтакте», поздравил. Я даже удивился. Было очень приятно. Кроме того, и родные там остались – тети и дяди. Мы не забываем друг друга с теми, с кем когда-то начинали играть в футбол, иногда переписываемся, поздравляем с какими-то событиями.

Как получилось, что от Анатолия Шишова вы перешли к Николаю Славгородскому и стали ездить на тренировки из Эжвы в город?

– Смутно помню, но мне кажется, что меня просто заметили и позвали туда. Помимо этого, менялись тренеры, был Олег Чулков какое-то время, из Сосногорска был тренер, из Ухты. Со всеми поработал понемногу. Но, конечно, в плане футбола, точнее, на тот момент мини-футбола, очень многое дали Анатолий Михайлович Шишов и Николай Николаевич Славгородский. Под руководством Николая Николаевича со временем стал играть и за дубль «Новой генерации» по своему возрасту, были на разных соревнованиях, в том числе на чемпионате России и СЗФО.

Потом как-то так получилось, что захотелось в большой футбол. С мамой пообщались, поискали в целом по России, какие есть спорт-школы. Были варианты «Сатурн», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак». Остановились именно на московском «Локомотиве», потому что там все-таки база есть и школа рядом. Читали о том, где лучше/хуже, а спортшкола «Локомотива» была в топ-3 по России. Поэтому решили ехать туда. Отправили резюме, приехали.

Там на самом деле все получилось очень смешно. Мы приехали в субботу на тренировку, пришли на стадион, и нам говорят: «Тренировки не будет, а сейчас 96-й год рождения будет играть со «Спартаком» в клубной лиге». Мы поехали, посмотрели игру, потом приезжаем обратно, и нам говорят: «Вы отправили резюме туда, где по выходным маленькие дети тренируются». Заявку по ошибке, получается, отправили не на свой год рождения, а к малышам. Нам очень повезло, что вышел мужчина, который на тот момент работал кем-то вроде секретаря в спортшколе, мама к нему подошла, все объяснила, и он дал телефон тренера. В итоге я потренировался пару дней, и меня взяли, сказали, что заселяем на базу, где буду жить и тренироваться, ходить в школу. А мама уехала обратно в Эжву, они жили еще какое-то время там с бабушкой и тетей, а где-то через год переехали в Москву ко мне поближе.

Года четыре отыграл в «Локомотиве», попал в дубль, там провел полтора года. На тот момент у меня не было контракта, его мне не предлагали, в дубле играл, можно сказать, за спасибо. Но плюс в том, что жил на базе и не надо было платить за квартиру и питание. Там условия вообще на самом деле топ, конечно. Все есть: захотел дополнительно позаниматься – вышел, рядом поле, поотрабатывал что-то. Полтора года был без контракта, а мне уже было лет 19-20. Нужно как-то зарабатывать. Появился вариант с «Долгопрудным» в ПФЛ (Профессиональная футбольная лига – третий по значимости дивизион после ФНЛ и РПЛ – авт.). Там предложили контракт на полтора года. Деньги платили небольшие. Параллельно учился в институте, и первое время в команде все было нормально, играл стабильно, но с началом нового сезона тренер, грубо говоря, посадил меня в «чехол», я вообще перестал играть. Столько мыслей тогда появлялось отрицательных: ПФЛ, я молодой, а тут одни мужики играют. В ПФЛ вообще молодежи тяжело в том плане, что там в основном уже взрослые мужики в командах, которые сильно бьются за премиальные в 10-15 тысяч, и футбола особо там нет. Кто-то заканчивает карьеру, кто-то после дубля в основу не попадает. Есть много примеров, когда ребята из «Локомотива» в основу не попали и в итоге завершили карьеру. Вот так лет десять отдать футболу, а потом просто взять и опустить руки. Думал, зачем мучаюсь, убиваю здоровье. Еще тогда травму неприятную получил – были проблемы со спиной. Мысли проскакивали закончить с футболом, общался с родными, и маме это говорил. Хорошо, что в тот момент она поддержала меня, сказала: «Как решишь, так и будет, я в любом случае поддержу». Решил продолжать, потому что какой смысл тогда было посвящать столько лет футболу, чтобы вот так просто сдаться и закончить, толком и не начав даже. Это меня мотивировало, да и в принципе семья, близкие и родные всегда меня мотивируют.

Как появился вариант с Хорватией?

– Во втором сезоне за «Долгопрудный» практически и не поиграл. У меня контракт закончился, и вариантов вообще нет, потому что если ты не играешь на том уровне, то кому ты нужен. А на тот момент агент (спасибо ему, что он не бросил меня, и уже лет пять мы идем с ним по сей день) нашел вариант с Хорватией. Там уровень примерно нашей ФНЛ, то есть это вторая лига. У агента там были знакомые, он сам в детстве лет шесть жил там, знает язык. Я поехал туда, прошел мини-просмотр, подписал контракт на два года. Первый сезон все матчи практически сыграл, в плане футбола меня там все устраивало. А вот инфраструктура, зарплаты и отношение со стороны руководства там так себе, потому что в плане футбола Хорватия – это бедная страна, да и вообще, если брать весь Балканский полуостров. Там только у топ-клубов, таких как «Динамо Загреб» и «Хайдук», есть деньги и инфраструктура, потому что они в Лиге чемпионов играют. А я играл в скромном клубе «Новиград» в одноименном курортном городе, где семь тысяч населения, летом, понятно, больше, потому что много туристов.

Отыграл год и получил травму, матча четыре пропустил. Травма была неприятная, из-за нее мне говорили, что можно закончить с футболом. У меня даже пример есть: у парня из «Локомотива» такая же травма была, только он ее усугубил, сделал операцию, хотя она не требовалась. В итоге из-за этого он закончил. Но я восстановился в течение трех-четырех месяцев, вернулся в Хорватию и полгода не играл, а просто тренировался, восстанавливался. Контракт заканчивался, и я попросил поискать другие варианты для продолжения карьеры. Так получилось, что вышли на «Химки».

Там вы сменили игровое амплуа?

– Да, «Химки» на тот момент уже были в ФНЛ, и им нужен был левый защитник. Они искали свободного агента (игрока без действующего контракта, чтобы не платить за трансфер, – авт.). А я же вообще никогда не играл левого защитника, всегда был крайним нападающим либо под нападающим мог играть. И тут мне агент говорит: «Давай попробуем левого защитника, почему нет?» Я ему: «В плане скорости у меня все есть, но в плане отбора мяча, конечно, я не защитник». Приехал на просмотр и понравился. Конечно, были недочеты в отборе, но понравился за счет скорости, движения. Подписал контракт на два года. Первый сезон при Игоре Михайловиче Шалимове отыграл все матчи, за исключением двух, потому что была красная карточка. Тогда мы заняли восьмое или девятое место, были в середине таблицы.

Пришел новый тренер – Андрей Викторович Талалаев, и я сел на лавку, полгода вообще просто сидел. Иногда только выходил на замену на 15 минут, в кубке мог выйти на весь матч, а в чемпионате вышел только один раз на всю игру, да и то потому, что у нас некому было играть, тогда дисквалификация была у защитника. И все – наступила зима. Это было в прошлом году, какая-то суета началась в клубе, и Талалаева уволили. На его место в январе пришел Сергей Николаевич Юран. Сбор с ним прошли, я начал стабильно играть. Три игры при нем сыграли в чемпионате, «Томь» обыграли 3:0, я дважды забил. Мы еще поменяли схему. Стали играть в пять защитников: три центральных и двое по краям как латерали по всей бровке действовали. Мне кажется, что латераль (крайний атакующий защитник – авт.) – это прям моя позиция, потому что на ней я, можно сказать, раскрылся.

После паузы, связанной с коронавирусом, продолжили успешно выступать под руководством Сергея Николаевича. Дошли до финала кубка, вышли в РПЛ. Мне предложили продлить контракт, который заканчивался 31 июля, и тут тренера увольняют и меняют все руководство команды. Новое руководство также предлагало остаться, но поступило более интересное предложение от «Ростова». Для меня это шаг вперед, так как «Ростов» прошлый чемпионат закончил на пятом месте, а это участие в Лиге Европы, во-вторых, в целом это стабильный клуб. Приехал, первые два дня не тренировался, потому что был тест на коронавирус. Меня изолировали. Сдал анализы и приступил к тренировкам. На следующий день после одной тренировки подписал контракт на четыре года. Дальше будет видно, но сейчас я игрок «Ростова».

А еще были варианты с РПЛ?

– Да, «Урал» вышел после полуфинала с предложением на агента (тогда «Химки» выиграли у екатеринбуржцев со счетом 3:1, один из голов был забит с передачи Александра – авт.). То есть еще до финала с «Зенитом» они хотели меня забрать. Но мы с агентом ждали и в конечном итоге отказали. Еще были по ФНЛ варианты, в Словении из премьер-лиги было предложение от команды, которая там заняла первое место.

Сейчас на базе живете?

– Да, здесь хорошие условия. Но это пока, потому что скоро должна приехать невеста, и мы планируем снимать квартиру.

Вокруг теперь есть не только классные игроки, но и знатоки ночных клубов. Не поддадитесь искушениям?

– Я всего один раз был в ночном клубе, но мне не зашло. Это не мое. Я вообще человек домашний.

Как приняли в команде?

– Приняли хорошо, тут отличный коллектив, и, несмотря на статус игроков, они все хорошо ко мне отнеслись. Для меня это новый уровень. Валерий Георгиевич Карпин тоже хороший человек и тренер, где-то пошутить может, ну такой современный. В принципе я так и думал про него, а когда еще лично узнал, то еще больше убедился.

Собеседование какое-то с ним было, какие у него требования?

– Пока еще не было. Но в целом начал вкатываться в тренировочный процесс, понимать, что к чему, как они играют, как именно на моей позиции надо играть, теории проводятся, разбираем игры и моменты какие-то. В этом плане все идеально. Тут очень много специалистов, с Валерием Георгиевичем работают в основном испанцы.

По нагрузкам как?

– В принципе нормально, но один момент есть: нужно к жаре привыкать. Обычно у нас в семь-восемь вечера бывает тренировка. А сегодня в десять утра тренировались, на улице 36 градусов было. Жарко и душно. Со временем привыкну.

Позиция у вас там такая же будет слева как латераль?

– Нет, левый защитник, они тут играют не в пять защитников. Но современный футбол такой, что все равно нужно к атаке подключаться. Если даже топ-чемпионаты взять, то в «Ливерпуле» крайние защитники отдали больше голевых передач, чем игроки центра поля. Естественно, надо быть надежным в защите.

Нужно будет выигрывать место в основе. Кто там конкуренты?

– Коля Поярков, 1999 года рождения, он в прошлом году в аренде был, сейчас вернулся. Основной игрок на этой позиции в «Ростове» сейчас Женя Чернов, ему 27 лет, он уже вызывался в сборную России. Хороший квалифицированный футболист. Вот с ними будем биться за основу.

Это интереснее, когда есть сильная конкуренция, чем сидеть в ПФЛ с мужиками?

– Да, конечно.

Вообще у вас карьера такая, что кино можно снимать. Вы, кажется, вообще первый, кто из Коми на таком уровне в большой футбол заиграл?

– Думаю, да. Большого футбола ведь в Коми никогда не было.

Если вернуться к «Локомотиву», то кто там на вас больше всего повлиял из тренеров?

– Каждый внес свою лепту. Больше всего нравилось работать с Александром Михайловичем Катасоновым, он был первым тренером в «Локомотиве». Николай Михайлович Ульянов в школе, еще Андрей Владимирович Лебедев в КФК (любительская лига), в дубле Денис Викторович Клюев, он сейчас возглавил «Урал-2». Всем благодарен, не хочу никого выделять. Конечно, в «Химках» Сергей Николаевич Юран сильно повлиял в том плане, что он в меня поверил, я начал играть при нем в основе. Хотя всего полгода с ним проработал.

Поделитесь впечатлениями от игры с «Зенитом» в финале Кубка. Может, удалось взять футболку у кого-нибудь?

– Честно, была мысль взять футболку, да и пацаны просили, один парень из Эжвы просил взять футболку у Дзюбы или у Малкома. Но, честно сказать, после финального свистка было так обидно, что ничего не хотелось. Конечно, чувствовался уровень каждого футболиста, поддержка со стороны трибун, стадион был неполный, но все равно наших фанатов было меньше раза в три-четыре. Когда смотришь на этих футболистов по телевизору, то думаешь: вот в этом моменте мог бы лучше сыграть, а на самом деле когда сам выходишь, то все гораздо сложнее. Они более уверенные в себе, даже где-то самоуверенные. Играть было очень тяжело, но мы справлялись с их атаками. До 84-й минуты играли 0:0, потом поставили пенальти. Мы смотрели повтор, и там Малком хорошо подставился под ногу защитника, сам зацепил его за ногу и упал. VAR был, ребята просили посмотреть, но судья смотреть не стал. Ни на что не намекаю, но ситуация, считаю, была двоякая. В общем, обидно, а обиднее всего, что мы попали в штангу на 95-й минуте. Потом даже с ребятами обсуждали и сошлись на том, что лучше бы 0:5 проиграли, было бы не так обидно.

Вас же заменили там. Почему?

– В плане физики идеально себя чувствовал. Не знаю, это было тренерское решение, может, выпадал в каких-то моментах. Я сам собой в игре с «Зенитом» был недоволен, многое не получалось. Это не то что с «Уралом», когда у каждого из нас просто все получалось и мы уже к 37-й минуте 3:0 вели, хотя никто этого не ожидал. А с «Зенитом», конечно, сложнее было, уровень футболистов выше.

Какую бы оценку себе поставили за тот матч?

– Двойку, максимум с два с плюсом. Я всегда самокритичен. Даже в игре с «Томью» в ФНЛ, когда два гола забил, был собой недоволен. Меня мама еще даже тогда спросила: «Сейчас-то ты хоть доволен своей игрой?» Я ответил, что нет. Всегда потом вспоминаю недочеты свои. Не было еще ни одного матча, где я бы сказал: «Да, сегодня хорошо сыграл». Да и вообще не люблю себя оценивать, пусть специалисты оценивают.

В целом какие ожидания от сезона? Волнуетесь?

– Конечно, волнение есть, но как можно скорее хочется начать играть. Понятно, что сразу этого не произойдет, нужно завоевать место в стартовом составе, что сейчас и делаю на тренировках. Если брать команду, то хотелось бы подняться как можно выше в таблице, побороться за призовые места. Ну и, конечно, попасть в групповой этап Лиги Европы, это было бы вообще топ для «Ростова», для каждого футболиста здесь, для руководства, болельщиков и тренерского штаба. Поэтому нужно две квалификации пройти.

Что для вас значит футбол?

– Вся жизнь. Смыслом жизни не могу назвать, потому что тут все-таки родные на первом месте, но это одна из составляющих смысла жизни. Потому что если так подумать, то, если не футбол, что бы я делал? А так занимаюсь любимым делом, и плюс за это мне еще и платят. Мне все говорят, что ты счастливый человек, потому что занимаешься любимым делом, да еще и зарабатываешь этим. Поэтому, да, футбол – это моя жизнь.

Что бы посоветовали молодежи? Как пробиваться?

– В любом виде спорта самое главное – вера в себя. Даже если что-то не получается, даже если в карьере все не очень идет, то нужно верить в себя, отдаваться любимому делу. На каждой тренировке, даже если в стартовый состав не ставят. По себе знаю, что если ты не в стартовом составе, то настроение падает и тебе ничего не хочется, но это нужно, потому что, когда не отдаешься любимому делу, хуже себе делаешь. Соответственно, выкладываться прямо на каждой тренировке. Заниматься собой, работать над собой, следить за режимом. Это очень важно. Питание и сон – это в принципе главный восстановитель во всех видах спорта. А так вера в себя, никогда не останавливаться, находить мотивацию. Меня лично родные люди всегда мотивируют. Это моя невеста, бабушка, мама, родные и близкие.

Из футзального прошлого что помогает в большом футболе?

– Резкость осталась. «Взрыв» в плане бега – первые два-три шага. Быстрое принятие решений.

Приличный список тренеров, с которыми вы уже поработали, и теперь Валерий Карпин. Трое – бывшие игроки сборной. Что дал каждый специалист и что ждете от Валерия Карпина?

– Игорь Шалимов дал уверенность в себе, я отыграл при нем все игры и поменял позицию. При Андрее Талалаеве научился терпению, сидел на лавке при нем. Были даже моменты, что хотел уйти в аренду из «Химок». При Сергее Юране поверил в себя, а он в меня. На данный момент он для меня на первом месте, потому что при нем заиграл и с его помощью оказался тут, если бы он в меня не поверил, то ничего бы этого не было. Вера в себя – вот что он мне дал. Это основное. А Валерий Георгиевич? Хочу при нем прибавить во всех компонентах. Работа со специалистом такого уровня для меня шаг вперед во всех отношениях. С такими футболистами, которые сейчас меня окружают, я в принципе никогда не тренировался. Это большой опыт. Буду стараться прибавить. Валерий Георгиевич умеет работать с молодыми, уверен, что прибавлю, если буду слушать, а я буду слушать, потому что у меня просто нет другого выбора. Надеюсь выиграть конкуренцию и играть в стартовом составе.

К вам фанаты «Ростова» отнеслись с недоверием. Это раззадоривает? Как реагируете?

– Стараюсь не читать такое. Но если так пишут, то это фанаты, они имеют на это право. Понятное дело, я ноунейм, у меня нет имени в России, это их право такое писать. Ко всему уважительно отношусь. Что могу сказать? В сезоне посмотрим.

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