«Яндекс» отреагировал на забастовку таксистов в Сыктывкаре

Пресс-служба "Яндекс Go" отреагировала на новость о готовящейся забастовке в Сыктывкаре.

Как сообщает организация, сервис работает в обычном режиме - перевозчики активно выполняют заказы, их количество растет.

Средний доход водителей, которые выполняют заказы Яндекс Go в Сыктывкаре вырос на 16% за последние полгода, в том числе благодаря нашей системе мотивации. Водители из Сыктывкара сегодня зарабатывают в среднем около 350-400 рублей в час даже в тарифе "Эконом".