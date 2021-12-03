«Яндекс» отреагировал на забастовку таксистов в Сыктывкаре

Пресс-служба "Яндекс Go" отреагировала на новость о готовящейся забастовке в Сыктывкаре.
Как сообщает организация, сервис работает в обычном режиме - перевозчики активно выполняют заказы, их количество растет.
Средний доход водителей, которые выполняют заказы Яндекс Go в Сыктывкаре вырос на 16% за последние полгода, в том числе благодаря нашей системе мотивации. Водители из Сыктывкара сегодня зарабатывают в среднем около 350-400 рублей в час даже в тарифе "Эконом".
Напомним, что таксистов возмутило увеличение среднего расстояния подачи до 3,7 километров и они требуют вернуть прежние показатели. Впротивном случае участники заявляли о том, что с понедельника 6 декабря они примут следующие меры:
- С 6 декабря водители перестанут работать с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00;
- В это время водители будут “кидать” ложные заказы по всем тарифам. То есть просто занимать машину и не выходить, тем самым поднимая спрос на поездки. При этом каждый человек может “занять” до 10 машин.
- Продолжат собирать народ для забастовки;
- Водители собираются сходить с линии во время заказа.