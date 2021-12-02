В Сыктывкаре таксисты пообещали устроить транспортный коллапс

В Сыктывкаре планируется масштабная забастовка таксистов, которые обещают обрушить рынок извоза, если их требования не будут удовлетворены. Портал PG11.ru узнал подробнее о том, что ждет водителей и пассажиров в Сыктывкаре с 6 декабря.

С чего все началось

В нашу редакцию поступили сообщения от водителей, которые заявляют, что агрегатор “Яндекс.Такси” изменил правила работы для водителей, а конкретно - увеличил среднюю подачу машины с 2,6 километров до 3,7 километров. Это значит, что водителям будут давать заказы с большего расстояния. Следовательно, увеличится расход бензина у водителя, который будет дальше ехать до клиента, и сами пассажиры будут дольше ждать машину. При этом таксистам невыгодно отказываться от этих заказов: за каждый отказ им снижают активность.

Водители отказались с этим мириться и планируют полномасштабную забастовку. При этом некоторые отмечают, что из-за изменений правил пользования “Яндексом” пострадают не только таксисты:

- Пассажиры, которые будут ждать машину по 20 минут, тоже пострадают. Сейчас минимальная стоимость поездки 59 рублей, это при стоимости бензина в 50 рублей за литр. Так существовать невозможно, поэтому готовим забастовку, - отметил один из участников забастовки.

Опять забастовка. Ну и что с того?

Мы неоднократно наблюдали забастовки таксистов в Сыктывкаре, которые толком ничем не заканчивались. Администратор сообщества сыктывкарских таксистов Вадим Патрин рассказал, что и на сей раз вряд ли что-то изменится.

- Для успешной забастовки нужны конкретные требования к конкретным людям. А тут нужно разбираться каждому в самом себе. “Яндекс” даёт свободу выбора, - отметил Вадим Патрин.

Впрочем, другие участники сообщества настроены крайне решительно и планируют серьезно подпортить жизнь не только пассажирам, но и свои коллегам по цеху. Один из протестующих рассказал, что предпримут таксисты:

С 6 декабря водители перестанут работать с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00;

В это время водители будут “кидать” ложные заказы по всем тарифам. То есть просто занимать машину и не выходить, тем самым поднимая спрос на поездки. При этом каждый человек может “занять” до 10 машин.

Продолжат собирать народ для забастовки;

Водители собираются сходить с линии во время заказа.

От этой забастовки пострадают и другие водители, которые работают на сервисе “Яндекса”. Однако, их коллегам, видимо, все равно.