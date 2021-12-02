В Сыктывкаре таксисты пообещали устроить транспортный коллапс

В Сыктывкаре планируется масштабная забастовка таксистов, которые обещают обрушить рынок извоза, если их требования не будут удовлетворены. Портал PG11.ru узнал подробнее о том, что ждет водителей и пассажиров в Сыктывкаре с 6 декабря.
С чего все началось
В нашу редакцию поступили сообщения от водителей, которые заявляют, что агрегатор “Яндекс.Такси” изменил правила работы для водителей, а конкретно - увеличил среднюю подачу машины с 2,6 километров до 3,7 километров. Это значит, что водителям будут давать заказы с большего расстояния. Следовательно, увеличится расход бензина у водителя, который будет дальше ехать до клиента, и сами пассажиры будут дольше ждать машину. При этом таксистам невыгодно отказываться от этих заказов: за каждый отказ им снижают активность.
Водители отказались с этим мириться и планируют полномасштабную забастовку. При этом некоторые отмечают, что из-за изменений правил пользования “Яндексом” пострадают не только таксисты:
- Пассажиры, которые будут ждать машину по 20 минут, тоже пострадают. Сейчас минимальная стоимость поездки 59 рублей, это при стоимости бензина в 50 рублей за литр. Так существовать невозможно, поэтому готовим забастовку, - отметил один из участников забастовки.
Опять забастовка. Ну и что с того?
Мы неоднократно наблюдали забастовки таксистов в Сыктывкаре, которые толком ничем не заканчивались. Администратор сообщества сыктывкарских таксистов Вадим Патрин рассказал, что и на сей раз вряд ли что-то изменится.
- Для успешной забастовки нужны конкретные требования к конкретным людям. А тут нужно разбираться каждому в самом себе. “Яндекс” даёт свободу выбора, - отметил Вадим Патрин.
Впрочем, другие участники сообщества настроены крайне решительно и планируют серьезно подпортить жизнь не только пассажирам, но и свои коллегам по цеху. Один из протестующих рассказал, что предпримут таксисты:
- С 6 декабря водители перестанут работать с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00;
- В это время водители будут “кидать” ложные заказы по всем тарифам. То есть просто занимать машину и не выходить, тем самым поднимая спрос на поездки. При этом каждый человек может “занять” до 10 машин.
- Продолжат собирать народ для забастовки;
- Водители собираются сходить с линии во время заказа.
От этой забастовки пострадают и другие водители, которые работают на сервисе “Яндекса”. Однако, их коллегам, видимо, все равно.
- Они должны присоединиться и добиться лояльных условий от агрегаторов или будут страдать. Это их выбор, - рассказал обратившийся к нам таксист.
Так ли все плохо с новыми изменениями в “Яндекс.Такси”?
Администратор сообщества водителей такси в Сыктывкаре Вадим Патрин отметил, что новые изменения несерьезно повлияют на общую ситуацию на рынке.
- Уверен, в забастовке больше всех заинтересованы хозяева арендного “автохлама” и “неадекваты”, которые работают на других агрегаторов. Для работников “Яндекса”, новые изменения - это вопрос доплат. То есть невозможно будет сидеть на гарантированном доходе 4800 рублей в день: чтобы получить эту доплату, придется брать все предлагаемые заказы, даже в Затон, Давпон и Эжву. Но расходы будут больше.
Также Вадим Патрин отметил, что теперь водителям придется больше работать.
- Водителям придётся самим зарабатывать деньги, а не надеяться на мифические доплаты. Сейчас за подачу автомобиля до 3,7 километров будет снижаться “активность”, а ее значение влияет на получаемые заказы, - рассказал сыктывкарец.
Какие требования у водителей?
- Главное, вернуть расстояние до точки подачи. Сейчас “Яндекс” сделал среднюю подачу 3,7 километра, от которой не отказаться. А вы сами подумайте: вы будете ждать машину полчаса в час пик, и потом ехать столько же? Также есть предпосылки, что “Яндекс” собирается брать больший процент от заказа. Мы также против этого, - рассказывает один из представителей протеста.
А давайте сделаем свое такси
В обсуждении протеста иногда можно встретить и интересные идеи. Например, водители хотят организовать свое такси, запустить свое приложение, выставить адекватные тарифы.
- Сейчас положение “Яндекса” очень шаткое. Вот и раскаталась “бичевозка”. Машины резко улетели в цене, ее обслуживание растет в геометрической прогрессии, независимо от срока выпуска. Хотелки “Ящура” (прим. ред. - почему-то водители называют так сервис “Яндекс”) обслуживать просто некому. Самое время нанести неожиданный удар и помочь рухнуть империи, - отметил пользователь в комментариях сообщества.
Так чего ждать в понедельник?
Как минимум, повышение цен и спроса. Водители сервиса дали ясно понять, что без боя они не сдадутся. Однако, куда это приведет - непонятно. Ранее также проводились забастовки, на которых обещали не принимать заказы и увеличивать спрос. Однако вся идея протеста ломалась об их таксистов-коллег, которые оказались не против подзаработать на освободившемся рынке.