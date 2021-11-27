Коми лесопожарный центр отменил закупку эксклюзивного Toyota Land Cruiser

Коми лесопожарный центр 1 ноября разместил на сайте госзакупок аукцион на поставку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado (или эквивалента) для собственных нужд, пишет БНК. Начальная цена закупки была 5 млн 119,5 тыс. рублей с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затрат по исполнению договора, включая расходы на доставку товара. Торги были назначены на 7 декабря, исполнить контракт необходимо было в течение 10 дней с даты заключения договора.

Вскоре стало известно, что аукцион отменен. Среди документов на странице закупки появился протокол, датированный 26 ноября. В нем говорится, что закупочная комиссия в составе пяти человек приняла решение отказаться от проведения процедуры закупки автомобиля. Причины такого решения не называются