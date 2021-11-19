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Коми лесопожарный центр объявил закупку эксклюзивного Toyota Land Cruiser

Коми лесопожарный центр объявил закупку эксклюзивного Toyota Land Cruiserpixabay

Коми лесопожарный центр объявил аукцион на поставку лимитированного Toyota Land Cruiser Prado. В цену включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все затраты по исполнению договора, включая расходы на доставку товара, поэтому цена составила 5,1 млн рублей.

Торги назначены на 7 декабря, а исполнить контракт необходимо в течение 10 дней с даты заключения договора.

В техническом задании на поставку автомобиля указана комплектация — Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary. Уточняется, что может быть эквивалент, хотя среди требований указывается, что у машины должны быть две эмблемы «70th Anniversary». Внедорожник должен быть 5-местным, экологического стандарта — Евро-5, с дизельным типом двигателя, передает БНК.

Отметим, что выпуск этой модели приурочен к 70-летнему юбилею семейства моделей Land Cruiser. Из отличий - особые эмблемы на задних стойках кузова, а также логотипы на ковриках в салоне и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски уникального дизайна.

Автомобиль оснащается специальным модулем передачи данных со встроенной сим-картой, благодаря чему в автомобиле можно организовать полноценную точку доступа Wi-Fi. Есть функция «Найти мой автомобиль», которая позволяет вспомнить, где припаркован внедорожник. Он доступен по цене от 4 млн 748 тыс. рублей.

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