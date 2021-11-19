Коми лесопожарный центр объявил закупку эксклюзивного Toyota Land Cruiser

Коми лесопожарный центр объявил аукцион на поставку лимитированного Toyota Land Cruiser Prado. В цену включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все затраты по исполнению договора, включая расходы на доставку товара, поэтому цена составила 5,1 млн рублей.

Торги назначены на 7 декабря, а исполнить контракт необходимо в течение 10 дней с даты заключения договора.

В техническом задании на поставку автомобиля указана комплектация — Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary. Уточняется, что может быть эквивалент, хотя среди требований указывается, что у машины должны быть две эмблемы «70th Anniversary». Внедорожник должен быть 5-местным, экологического стандарта — Евро-5, с дизельным типом двигателя, передает БНК.