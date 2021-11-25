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Росздравнадзор выявит антипрививочников в Коми

Росздравнадзор выявит антипрививочников в КомиФото Минюста Коми

Ранее мы писали о том, что информацию об антипрививочниках будут передавать в следственный комитет. Росздравнадзор России уже передал в прокуратуру и СК материалы на 37 антипрививочников. Портал PG11.ru узнал, ведется ли подобная работа в Коми.

В местном Росздравнадзоре сообщили, что работа по выявлению антипрививочников ведется. Однако пока что ни одного дела не отправили в следком или прокуратуру. 

- Для того, чтобы выявить "антипрививочника" нужна доказательная база. А ее пока что нет, - сообщили в Росздравнадзоре.

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