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СМИ: информацию об антипрививочниках будут передавать в Следственный комитет

СМИ: информацию об антипрививочниках будут передавать в Следственный комитетФото из архива pg11.ru

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом со ссылкой на портал «Медвестник» пишет РИА Новости

По информации СМИ, ведомство потребовало выявлять граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей, которые публично высказываются против вакцинации. 

Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.

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