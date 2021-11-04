СМИ: информацию об антипрививочниках будут передавать в Следственный комитет

Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках. Об этом со ссылкой на портал «Медвестник» пишет РИА Новости.

По информации СМИ, ведомство потребовало выявлять граждан, «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации» против COVID-19 и участвующих в антипрививочной кампании. Особое внимание следует обратить на врачей, которые публично высказываются против вакцинации.

Наказывать их предлагают по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.