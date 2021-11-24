В Сыктывкаре продолжается сбор средств мальчику с тяжелой болезнью

В Сыктывкаре продолжается сбор средств четырехлетнему Ване Малышеву, который заболел тяжелым недугом. Мальчику нужно дорогостоящая помощь, которую семья не может себе позволить.
Мама Вани - сыктывкарка Наталия Зубенко. В их семье три ребенка: две дочки, которые уже живут отдельно, и сын. Ваня рос как нормальный ребенок, развивался соответственно своему возрасту и был полностью здоров. Однако когда мальчику сделали прививку пентаксима, у него поднялась температура, распухла нога и очень изменилось поведение. После чего психиатр поставил ему неутешительный диагноз - расстройство аутического спектра с задержкой развития речи. Полную историю болезни Вани вы можете прочитать здесь.
Сейчас с мальчиком ведут работу специалисты, а на его лечение уже собрали 100 800 рублей.
- В этом заболевании нет стабильности. Сейчас осваиваем новый сад. По программе ИПРА нам прописан тьютор, ждём, когда его выделит Министерство образования. Обращались к предпринимателям Сыктывкара, писали общественникам. Очень радуют, конечно, репосты от обычных людей. Стараемся наладить режим и закрепить то, что уже знаем и умеем, - пишет Наталия.
Сыктывкарка просит горожан о помощи. Наталия просто хочет, чтобы ее ребенок был здоров.
Получатель: Малышева Наталия Дмитриевна
Номер счёта: 40823810228780012547
Назначение платежа: на содержание бенефициара
Сумма сбора 288 000 рублей
Все подтверждающие документы и отчет о трате средств Наталия публикует на своей странице «ВКонтакте».