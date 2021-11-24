В Сыктывкаре продолжается сбор средств мальчику с тяжелой болезнью

В Сыктывкаре продолжается сбор средств четырехлетнему Ване Малышеву, который заболел тяжелым недугом. Мальчику нужно дорогостоящая помощь, которую семья не может себе позволить.

Мама Вани - сыктывкарка Наталия Зубенко. В их семье три ребенка: две дочки, которые уже живут отдельно, и сын. Ваня рос как нормальный ребенок, развивался соответственно своему возрасту и был полностью здоров. Однако когда мальчику сделали прививку пентаксима, у него поднялась температура, распухла нога и очень изменилось поведение. После чего психиатр поставил ему неутешительный диагноз - расстройство аутического спектра с задержкой развития речи. Полную историю болезни Вани вы можете прочитать здесь.

Сейчас с мальчиком ведут работу специалисты, а на его лечение уже собрали 100 800 рублей.