«Хочу, чтобы ребенок был здоров»: в Сыктывкаре собирают помощь мальчику с тяжелой болезнью

4-летний Ваня Малышев тяжело заболел. Ребенку нужна дорогостоящая помощь, которую семья не может себе позволить.
Мама Вани - сыктывкарка Наталия Зубенко. В их семье три ребенка: две дочки, которые уже живут отдельно, и сын. Ваня рос как нормальный ребенок, развивался соответственно своему возрасту и был полностью здоров. Однако когда мальчику сделали прививку пентаксима, у него поднялась температура, распухла нога и очень изменилось поведение, пишет Наталия в своем посте.
- А потом мой ребенок перестал разговаривать, и я забила тревогу. Сначала мы обратились к логопеду, прошли 7 занятий и нам посоветовали сходить к психиатру. Психиатр отправил нас на обследование, где нам и поставили диагноз - расстройство аутического спектра с задержкой развития речи. Это был удар для нашей семьи, но времени на переживания не было, - написала Наталия.
Ваню водили по врачам и больницам. Мама обращалась в местные и федеральные фонды, но ей приходили отказы. Ребенка гоняли от одного специалиста к другому, потому что не могли определиться, в чью компетенцию входит лечение. Мальчику сменили детский сад и даже пришлось поменять рацион.
- Мы с нуля учились взаимодействовать со своим ребенком и спустя 4 месяца титанического труда он начал немного смотреть в глаза и произносить звуки! Говорим "мама", "папа", "би-би", "ура", - пишет женщина.
Наталия поделилась, что найти подходящее лечение было сложно. Однако его нашли. Сейчас мальчик на постоянной основе проходит ава-терапию. Она приносит плоды и очень помогает Ване победить страшную болезнь. Но процедура стоит 288 тысяч рублей в год.
- Пенсия не покрывает эту сумму, а на работу я выйти не могу так как Ваня не остаётся в саду дольше, чем на три часа, - объяснила Наталия.
Сыктывкарка просит горожан о помощи. Наталия просто хочет, чтобы ее ребенок был здоров.
Получатель: Малышева Наталия Дмитриевна
Номер счёта: 40823810228780012547
Назначение платежа: на содержание бенефициара
Сумма сбора 288 000 рублей
Все подтверждающие документы и отчет о трате средств Наталия публикует на своей странице «ВКонтакте».