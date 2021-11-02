«Хочу, чтобы ребенок был здоров»: в Сыктывкаре собирают помощь мальчику с тяжелой болезнью

- А потом мой ребенок перестал разговаривать, и я забила тревогу. Сначала мы обратились к логопеду, прошли 7 занятий и нам посоветовали сходить к психиатру. Психиатр отправил нас на обследование, где нам и поставили диагноз - расстройство аутического спектра с задержкой развития речи . Это был удар для нашей семьи, но времени на переживания не было, - написала Наталия.

Мама Вани - сыктывкарка Наталия Зубенко. В их семье три ребенка: две дочки, которые уже живут отдельно, и сын. Ваня рос как нормальный ребенок, развивался соответственно своему возрасту и был полностью здоров. Однако когда мальчику сделали прививку пентаксима, у него поднялась температура, распухла нога и очень изменилось поведение, пишет Наталия в своем посте.

Ваню водили по врачам и больницам. Мама обращалась в местные и федеральные фонды, но ей приходили отказы. Ребенка гоняли от одного специалиста к другому, потому что не могли определиться, в чью компетенцию входит лечение. Мальчику сменили детский сад и даже пришлось поменять рацион.

- Мы с нуля учились взаимодействовать со своим ребенком и спустя 4 месяца титанического труда он начал немного смотреть в глаза и произносить звуки! Говорим "мама", "папа", "би-би", "ура", - пишет женщина.

Наталия поделилась, что найти подходящее лечение было сложно. Однако его нашли. Сейчас мальчик на постоянной основе проходит ава-терапию. Она приносит плоды и очень помогает Ване победить страшную болезнь. Но процедура стоит 288 тысяч рублей в год.

- Пенсия не покрывает эту сумму, а на работу я выйти не могу так как Ваня не остаётся в саду дольше, чем на три часа, - объяснила Наталия.

Сыктывкарка просит горожан о помощи. Наталия просто хочет, чтобы ее ребенок был здоров.