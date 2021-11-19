С каким опасностями сталкиваются жители поселка под Сыктывкаром

Жители поселка под Сыктывкаром уже который год страдают он отсутствия прямого автобусного сообщения. По их словам, они ежедневно подвергаются опасности.

Дело происходит в поселке, который в простонародье называется "13 километр". Местные жители рассказывают, что юридически они относятся к селу Выльгорт, однако автобусы №101 и №174 до них не доходят. Из-за этого люди вынуждены мириться с большими неудобствами. Им приходится ходить до ближайших автобусов по оживленной трассе.

По такой дороге жителям приходится ходить чуть ли не каждый день

- Люди вынуждены каждый день идти по мосту под огромным потоком транспортных средств. Машины несутся с огромной скоростью. При этом на этой трассе нет нормального освещения и тротуара, - сообщают местные жители.

Отмечается, что летом проблема стоит не так остро из-за дачных автобусов. Но сейчас, когда они прекращают курсирование, жители боятся за свои жизни и детей.

- Волки, наркодельцы, автомобили оставляют мало шансов на выживание. Власти говорят, что ширина дороги не позволяет сделать у нас остановку. Но по этим критериям не проходят многие дороги, и не только центр Выльгорта. Нам говорят - этот маршрут не выгоден для перевозчика. Но сейчас не идет речь о том, чтобы запустить курсирующий экспресс, - сообщают жители поселка.

Местные отвечают, что их проблему решило бы наличие тротуара на мосту, освещение и продление движения автобусов №101 и 174 хотя бы на час.